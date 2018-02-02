Рельсотрон в море: Китай поразил вероятных противников



Большой десантный корабль проекта 072-III "Хайяншань" с бортовым номером 936 ВМС Китая, в носовой части которого размещено подобие электромагнитной пушки.

Источник: @OedoSoldier/Twitter.com Большой десантный корабль проекта 072-III "Хайяншань" с бортовым номером 936 ВМС Китая, в носовой части которого размещено подобие электромагнитной пушки.Источник: @OedoSoldier/Twitter.com

Корабль ВМС КНР вышел в море для испытаний перспективного оружия

Множество мировых изданий опубликовали фотографии большого десантного корабля проекта 072-III "Хайяншань" с бортовым номером 936 ВМС Китая, в носовой части которого размещено подобие электромагнитной пушки. Есть основания предполагать, что Пекин в ближайшее время приступит к испытаниям рельсотрона в море. "Газета.Ru" проанализировала ситуацию вокруг китайской суперпушки.

Опубликованные фотографии (к сожалению, сделанные издалека) позволяют предположить, что китайцы установили на носу своего большого десантного корабля (БДК) водоизмещением в 7 тыс. тонн устройство, которое вполне может быть прототипом электромагнитный рельсовой пушки.

Три стандартных контейнера, установленные на открытой палубе китайского БДК сразу за подобием рельсотрона в носовой части, по всей видимости, являются источниками питания для электромагнитной пушки. Там же, очевидно, размещено и другое оборудование, способное привести рельсотрон в действие.

Другие отличия "Хайяншань" от стандартного БДК этого проекта заключаются в том, что на корабле в районе ходового мостика дополнительно оборудованы места для размещения персонала, который будет осуществлять наблюдение за ходом испытаний. Кроме того, наблюдателями отмечается неизвестный датчик на оригинальной надстройке, который, как полагают, относится к системе управления рельсовой пушки.

Нельзя исключать, что специалисты китайского ОПК и ВМС в ближайшем будущем приступят к испытаниям этого орудия в море. Если это подтвердится, Китай станет первой страной в мире, на корабле которой была установлена и испытана в море пушка этого типа.

Как известно, китайские БДК проекта 072-ІІІ строились на верфях Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае и Dalian Shipyard в Даляне. Всего было построено 9 единиц, принятых ВМС НОАК в период между 2003 и 2005 годами. Эти большие десантные корабли имеют уникальную носовую часть с двумя распашными створками и 17-метровой раскладывающейся аппарелью.

Однако конкретно на "Хайяншане" эти створки заварены. Нет ясности, где были сделаны фотографии этого БДК с подобием рельсовой пушки в носовой части судна. Есть мнение, что "Хайяншань" входит в состав Восточного флота ВМС НОАК. Этот флот считается одним из самых мощных среди всех остальных трех китайских флотов. Тем более, в состав этого оперативно-стратегического объединения входит соединение десантных кораблей, к которому, скорее всего, и относится БДК "Хайяншань". Предполагается, что в своем модифицированном виде корабль уже совершил один выход в море с целью проверки мореходных качеств.

Выбор в качестве платформы для размещения рельсовой пушки БДК проекта 072-III может показаться странным, однако аналитики предположили, что требования к размещению элементов электропитания рельсовой пушки по геометрическим размерам и весу весьма высоки, и на корабле другого типа это вряд ли удалось бы сделать. А на БДК "Хайяншань" для этого есть вполне достаточное пространство - как на палубе, так и во внутренних помещениях корабля.

Как ранее писала "Газета.Ru", работы по созданию подобного оружия в мире начались еще в 1950-х годах.

Родоначальником отечественных разработок в этой области был советский ученый, Л.А. Арцимович, который ввел в отечественную терминологию понятие "рельсотрон" (в англоязычной литературе принят термин railgun). Рельсотроны позволяют разгонять боеприпас до скоростей 6-10 км/сек.

Снаряды рельсовых пушек, как известно, не содержат взрывчатых веществ. Поражение объектов противника (как наземных, так и надводных) предполагается за счет кинетической энергии.

Значительные преимущества рельсовых пушек заключаются в низкой стоимости снарядов по сравнению с обычными вооружениями, к примеру, крылатыми ракетами большой дальности. Помимо этого, весьма высокая скорость снарядов электромагнитных пушек делает весьма проблематичной защиту от них. Это очень резко снижает вероятность возможного перехвата, более того, делает его в современных условиях практически равным нулю.

Моряков всех флотов привлекает в рельсотроне очень большая дальность стрельбы - вплоть до нескольких сотен километров. А это создает совершенно новые возможности в ведении вооруженной борьбы на морях и океанах.

Еще в 2006 году научно-исследовательские организации ВМС США продемонстрировали выстрел из рельсовой пушки снарядом весом в 3,2 кг. Предполагалось, что это будет прототипом более мощного оружия, со временем развернутого на кораблях ВМС США, в частности, эсминцах типа "Замволт". Развитие подобных технологий в Соединенных Штатах продолжается нарастающими темпами. В октябре 2017 года американцы показали способность своего рельсотрона произвести два выстрела за 12 сек.

Однако пока все электромагнитные пушки исполнены в США исключительно в наземном варианте. Еще ни одна из них не была размещена на корабле, хотя в ВМС Соединенных Штатов и есть планы по установке первой электромагнитной пушки на один из эсминцев уже в этом году.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин рассказал "Газете.Ru", что "китайцы очень активно вооружаются и очень активно идут за всеми возможными новациями в сфере вооружения и военной техники".

"Их флот растет более чем бурно. Что получится у них с рельсовой пушкой, сказать пока очень трудно. На настоящий момент времени нет никаких результатов испытаний", - отметил он.

Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил "Газете.Ru": "В Китае давно и целенаправленно занимаются разработкой оружия направленной энергии. По крайней мере, у них было три программы, две из которых связаны с лазерным оружием, а одна - с электромагнитными пушками. Первые исследования начались в КНР еще в 1980-1990 годах".

По словам эксперта, насколько Пекин продвинулся в создании нового оружия, судить трудно, и это, в первую очередь, связано с традиционной закрытостью всех китайских разработок в сфере вооружения и военной техники. Однако отмечены большие успехи китайских специалистов в смежных областях. В частности, в Пекине заявили об успехах в деле создания электромагнитной катапульты для новых китайских авианосцев. Кроме того, в КНР большой прогресс отмечается в создании и эксплуатации поездов на магнитной подушке.

Наконец, напоминает Василий Кашин, незадолго до государственного переворота 2014 года на Украине в Харькове Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении одного из преподавателей харьковского технического вуза. Украинский ученый был обвинен в передаче китайской стороне технологий по рельсовым пушкам.

Все это позволяет предположить, считает Василий Кашин, что на носу БДК "Хайяншань" размещена отнюдь не декорация, а реальный прототип электромагнитной пушки. И Китай находится уже на этапе испытаний этого крайне перспективного оружия.

Михаил Ходаренок