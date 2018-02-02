В Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО
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Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces
В Хельсинки прошла инаугурация президента Финляндии Саули Ниинистё. Его победа в первом же туре голосования и высокий личный рейтинг свидетельствуют о том, что принципиальных изменений во внешней политике государства ожидать не стоит, пишет Коммерсантъ.
Саули Ниинистё, занимает пост главы государства с 2012 года. После выборов он дал понять, что увидел в подобной поддержке сограждан сигнал о желании сохранить все как есть.
Не стоит стремиться к переменам ради перемен,
пояснил президент.
Между тем дальнейшие взаимоотношения руководства с НАТО остаются в центре внимания финской прессы.
Вопросы внешней политики и политики безопасности, а также перспективы вступления в НАТО играли в общественной дискуссии перед выборами значительную роль,
сказал в беседе с российскими журналистами главный редактор финской газеты Helsingin Sanomat Антеро Мукка.
Он напомнил, что более 60% финнов неизменно заявляют в опросах, что они против присоединения к альянсу.
Финляндия – член ЕС, и большинство стран Евросоюза состоят в НАТО. Мы сотрудничаем с ними, когда реализуем политику в области безопасности и обороны в рамках ЕС. Но не хочется, чтобы на севере Европы началась гонка вооружений. А если бы Финляндия подала заявление на вступление в НАТО, то Россия это восприняла бы отрицательно,
сказал в свою очередь второй по популярности участник президентской гонки-2018, представитель зеленых Пекка Хаависто.
Вместе с тем, бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен отметил, что дальнейшее развитие этой ситуации во многом зависит от парламентских выборов в Швеции.
У нас близкое двустороннее сотрудничество в области обороны со Швецией, и обе страны тесно сотрудничают с НАТО. Во многом развитие событий будет зависеть от итогов парламентских выборов в Швеции осенью этого года. Не исключено, что к власти придет лидер консерваторов, неоднократно заявлявший, что видит Швецию членом НАТО в ближайшие десять лет. Но в ходе предвыборной кампании в Финляндии кандидаты не были готовы обсуждать, как отреагирует Хельсинки в случае такого развития событий. Хотя финские политики настаивают, что наша позиция не зависит от шведских решений, это непростой вопрос,
сказал Химанен газете.
Он добавил, что финны "традиционно осторожны в комментариях по внешней политике, но членство в НАТО остается возможностью, которой Финляндия могла бы воспользоваться".
С ним согласился профессор Университета Тампере Туомас Форсберг:
Кандидаты не хотели озвучивать тезис, что Швеция могла бы предопределить линию Финляндии в этом вопросе. Но позиция Стокгольма действительно может оказаться решающей. Более того, если Швеция решит присоединиться к НАТО, то это станет вызовом для финской идентичности: финны всегда воспринимали себя жителями скорее северной страны, а не балтийской, а все другие страны Скандинавии, таким образом, окажутся в НАТО.
По его словам, президент Ниинистё хочет "способствовать улучшению отношений России и ЕС", но намерен сохранить опцию вступления в НАТО "как политический инструмент – причем на случай как негативного, так и позитивного сценария развития отношений с Москвой".
Пессимистичный сценарий, по мнению президента, – это если Москва перестанет различать ЕС и НАТО и станет воспринимать Евросоюз как врага. А оптимистичный – это если бы мы могли вернуться к политическому климату начала 2000-х, когда Россия и НАТО развивали сотрудничество и видели друг в друге друзей, а не врагов,
пояснил профессор.
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02.02.2018
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