На Украине заявили о планах по созданию кибервойск
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Украина рассматривает возможность создания кибервойск в рядах своих вооруженных сил, сообщил в пятницу журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в ходе официального открытия центра реагирования на киберугрозы.
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Современная война невозможна без киберзащиты и без кибератак. Безусловно, мы рассматриваем… вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах вооруженных сил Украины. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка
— заявил Турчинов. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Создание таких войск обсуждалось в национальном центре кибербезопасности, добавил секретарь СНБО.
Турчинов в пятницу запустил работу оперативного центра реагирования на киберугрозы, который будет сотрудничать со странами НАТО. Также он заявил, что Украина потеряла миллиарды долларов из-за кибератак за последние два года.
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02.02.2018
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