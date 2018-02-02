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Минобороны Украины подсчитало объемы полученной им помощи

05.02.2018 Военное обозрение 198 0
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Десантно-штурмовые войска Украины
Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017.
Источник: © Фото : официальный сайт президента Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 4 года получили из-за границы в рамкам технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму $ 247 млн. передает Лента.ру сообщение замминистра обороны страны Олега Шевчука.

В первую очередь, это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV (Humvee) и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование,

цитирует замминистра пресс-служба военного ведомства.

Шевчук также не забыл и о "международной консультативно-совещательной помощи".

Стратегические иностранные советники принимали активное участие в разработке проектов важных документов оборонного планирования – таких, как стратегический оборонный бюллетень Украины и военная доктрина страны,

указал он.

По словам замминистра, иностранные специалисты помогают в реформировании систем логистики и стандартизации вооруженных сил Украины.

Ожидаемый бюджет соответствующего трастового фонда НАТО составляет 4,1 миллиона евро. Странами-контрибьюторами являются Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия,

сказал Шевчук.

В конце января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил властям брать у США военную технику напрокат. Он отметил, что ВСУ используют технику, разработанную в середине прошлого века, и заявил о необходимости модернизировать арсенал армии. Он добавил, что у Киева нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным странам.
02.02.2018
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