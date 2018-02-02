Делегация ВМС Индии на "Севмаше": Спасибо за "Викрамадитью"
|
|
Делегация ВМС Индии посетила с рабочим визитом российское предприятие "Севмаш". Глава делегации вице-адмирал Пабби Гуртедж Сингх, возглавляющий управление материально-технического обеспечения ВМС Индии, встретился с гендиректором "Севмаша" Михаилом Будниченко.
www.oaoosk.ru
Основная тема для обсуждения – дальнейшее сотрудничество по вопросу постгарантийного обслуживания авианосца "Викрамадитья". Индия рассчитывает на то, что российские специалисты продолжат осуществлять сопровождение корабля, который был передан Индии в 2013 году после глубокой модернизации.
На данный момент "Севмаш" и "Рособоронэкспорт" реализуют программу комплексной поддержки после продажи авианосца Индии. Индийская сторона при этом очень высоко оценила такого рода деятельность специалистов российских предприятий.
По словам вице-адмирала Сингха, "Викрамадитья" - отличный авианосец, являющийся сегодня флагманским кораблём для ВМС Индии.
Глава индийской делегации:
Мы очень активно его эксплуатировали в течение пяти лет. Он отлично помогает реализовать все те задачи, которые мы ставим перед флотом. Он часто выходит в море. Это говорит о высоком качестве работ специалистов "Севмаша".
Напомним, что контракт по обслуживанию "Викрамадитьи" российскими специалистами был подписан в 2015 году.
"Викрамадитья" - глубоко модернизированный советский авианосец "Адмирал Горшков" с полным водоизмещением 45,5 тыс. тонн и максимальной скоростью хода в 32 узла. Команда "Викрамадитьи" - 1,6 тыс. человек, включая лётчиков. Несёт на борту самолёты МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также вертолёты Ка-28, Ка-31 или(и) HAL Dhruv.
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.12.2009 И все-таки ваш
16.08.2012 МиГ-29К – будущее российской и индийской палубной авиации
22.05.2009 Модернизацию "Адмирала Горшкова" для Индии признали убыточной
26.02.2009 Страсти по "Горшкову". На модернизацию авианосца для ВМС Индии нужен еще миллиард долларов
13.10.2008 "Длинная рука" индийского флота. Дели модернизирует морскую авиацию
18.09.2015 Россия запатентовала дизайн индийского авианосца
12.12.2011 "Викрамадитья" готовится к выходу в море
22.05.2008 ВМС Индии получат первые четыре истребителя МиГ-29К/КУБ для оснащения ТАКР "Адмирал Горшков" в сентябре текущего года