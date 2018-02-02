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Делегация ВМС Индии на "Севмаше": Спасибо за "Викрамадитью"

05.02.2018 Военное обозрение 260 0
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Делегация ВМС Индии посетила с рабочим визитом российское предприятие "Севмаш". Глава делегации вице-адмирал Пабби Гуртедж Сингх, возглавляющий управление материально-технического обеспечения ВМС Индии, встретился с гендиректором "Севмаша" Михаилом Будниченко.

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Основная тема для обсуждения – дальнейшее сотрудничество по вопросу постгарантийного обслуживания авианосца "Викрамадитья". Индия рассчитывает на то, что российские специалисты продолжат осуществлять сопровождение корабля, который был передан Индии в 2013 году после глубокой модернизации.

На данный момент "Севмаш" и "Рособоронэкспорт" реализуют программу комплексной поддержки после продажи авианосца Индии. Индийская сторона при этом очень высоко оценила такого рода деятельность специалистов российских предприятий.

По словам вице-адмирала Сингха, "Викрамадитья" - отличный авианосец, являющийся сегодня флагманским кораблём для ВМС Индии.

Глава индийской делегации:

Мы очень активно его эксплуатировали в течение пяти лет. Он отлично помогает реализовать все те задачи, которые мы ставим перед флотом. Он часто выходит в море. Это говорит о высоком качестве работ специалистов "Севмаша".

Напомним, что контракт по обслуживанию "Викрамадитьи" российскими специалистами был подписан в 2015 году.

"Викрамадитья" - глубоко модернизированный советский авианосец "Адмирал Горшков" с полным водоизмещением 45,5 тыс. тонн и максимальной скоростью хода в 32 узла. Команда "Викрамадитьи" - 1,6 тыс. человек, включая лётчиков. Несёт на борту самолёты МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также вертолёты Ка-28, Ка-31 или(и) HAL Dhruv.
02.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Dhruv
Адмирал Горшков
Ка-28
Ка-31
МиГ-29К
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