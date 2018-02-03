В США вновь озвучили планы по стратегическому бомбардировщику нового поколения B-21 Raider



B-2 в сопровождении F-22.

Источник: Фейсбук/B-21 Raider, Википедия B-2 в сопровождении F-22.Источник: Фейсбук/B-21 Raider, Википедия

В открытой части новой ядерной доктрины США содержится информация о планах Соединённых Штатов по созданию нового стратегического бомбардировщика. Сообщается, что речь идёт о "стратеге" нового поколения B-21 Raider, о проекте которого в США уже высказывались. Разработка должна перейти к активной фазе "к середине 2020-х годов", как отмечено в американском документе. При этом основная проблема - чрезмерная затратность этого проекта.

Известно о том, что главной задачей, которую Пентагон ставит перед разработчиками и конструкторами, является задача по существенному увеличению скоростных параметров бомбардировщика, способного нести на борту ядерное оружие. B-21 Raider должен, по заявлениям американского военного ведомства, преодолевать любую из существующих и близкоперспективных систем ПВО, нанося при этом "сокрушительные удары по любым целям, включая подземные хорошо защищённые". При этом самолёт планируют оснастить оборудованием, которое будет осуществлять доразведку и производить оценку нанесённого ущерба.

Сообщается, что реализацией программы по созданию перспективного стратегического бомбардировщика в США занимается корпорация "Northrop Grumman". Эта корпорация основана в 1994 году в результате слияния "Northrop Corporation" и "Grumman Corporation". Головной офис находится в Лос-Анджелесе. Одна из разработок – тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Первый полёт этот самолёт ВВС США совершил в 1989 году – до слияния упомянутых компаний. На сегодняшний день стоимость единицы B-2 Spirit (с оборудованием) достигает 2 млрд долларов, а реализация самой программы обошлась США почти в 45 млрд долларов.

По некоторым данным, на его базе "Northrop Grumman" и собирается создавать "стратег" нового поколения, стараясь "поработать над удешевлением проекта".