Американский эксперт признал преимущество РФ в системах ПВО и высокоточном оружии



Российские системы ПВО.

Источник: www.globallookpress.com Российские системы ПВО.Источник: www.globallookpress.com

Вооруженные силы США не готовы адекватно ответить на существующие вызовы со стороны России и Китая, считает сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре.

По словам Шарре, со стороны Пекина угрозу представляют "сотни крылатых и более тысячи баллистических ракет", а Москва, в свою очередь, обгоняет американскую армию "сразу по нескольким видам вооружений".

Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы,

цитирует эксперта RT.

Он пояснил, что США проигрывают из-за отсутствия "стратегической гибкости и своевременного прогнозирования". Кроме того, по мнению Шарре, американская бюрократическая система может затянуть введение новых вооружений на десятки лет.

Эксперт подчеркнул, что для ответа на существующие вызовы Пентагону следует отказаться от "амбициозных проектов" и изменить структуру финансирования военных разработок.

Путь к противодействию этим угрозам очевиден: необходимо направить дополнительные средства на усовершенствование способности нанесения ударов большой дальности, на разработку беспилотных самолётов-невидимок, способных отслеживать движущиеся цели, передовых боеприпасов, а также средств ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения подводных ударов,

заявил он.

За последнее время американская администрация неоднократно заявляла об опасности, исходящей от России и Китая. Так, в новых "Национальной оборонной стратегии" и ядерной доктрине США обе страны фигурируют среди основных угроз безопасности Америки. Кроме того, в конце января Дональд Трамп назвал эти государства соперниками США.