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Новую скоростную мишень разработают для испытаний российских средств ПВО - источник

05.02.2018 Интерфакс-АВН 353 1
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E-95
Малоразмерная воздушная мишень Е-95 (в составе комплекса) предназначена для имитации дозвуковых дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, крылатых ракет, планирующих авиабомб, вертолетов и самолетов штурмовой авиации. Источник: Оружие России.

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новая скоростная мишень Е17М, необходимая для тренировочных стрельб зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), выйдет на испытания в конце 2018 года, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"Мишень Е17М будет оснащена новым пульсирующим двигателем, который сейчас проходит стендовые испытания, планируется повышение скорости до 400 км/час скорости", - сказал собеседник агентства.

По его словам, испытания нового мишенного комплекса с Е17М планируется начать в конце текущего года.

Воздушная мишень Е17М предназначена для имитации дозвуковой маневрирующей цели типа "крылатая ракета", "планирующая бомба", "БПЛА". Е17М стала дальнейшим развитием воздушной мишени наземного старта Е95М, которую используют для подготовки Вооруженных сил и испытаний средств ПВО.

Длина Е17М - 3,1 метра, размах крыльев - 3,4 метра. Диаметр фюзеляжа - 25 см. Диапазон высот - от 50 до 3000 метров. Продолжительность полета - 40 минут. Взлетный вес - до 80 кг. Дистанционное управление беспилотника действует на удалении до 70 км, но он может выполнять задачи и в полностью автономном режиме. Запускают Е17М с помощью пневматической катапульты, а сажают - на парашюте.

Как сообщалось, производитель таких комплексов - казанская компания "Эникс" в год выпускает порядка 100 мишеней.
04.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Эникс
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3493
№1
05.02.2018 07:13
100 мишеней в год для тренировки примерно 40 полков и бригад объектовой и войсковой ПВО это капля в море,,,,, их должны клепать как китайские игрушки по 20 шт. в день, тогда и цена в разы упадет и каждая батарея хоть раз в год но отработает действия при массированном налете КР и ударных БЛА.
  Есть конечно советские запасы ЗУР Оса  Стрела, но они для имитации полета КР мало пригодны, скорости больше, дальность меньше..
+2
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