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«Технодинамика» протестирует парашюты для нового космического корабля «Федерация»

05.02.2018 Ростех 235 0
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Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

В 2018 году начнутся испытания парашютов для пилотируемого корабля «Федерация». Созданием системы посадки для новейшего российского космического корабля занимается НИИ парашютостроения, входящий в холдинг «Технодинамика».


Сотрудники НИИ парашютостроения и военнослужащие морского испытательного центра проведут тестирование в Крыму, на полигоне около Феодосии. При этом будут использоваться макеты космического аппарата «Федерация». «В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 тонны. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми -8 или Ка-32», ‒ рассказал «Известиям» генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.


В 2019 году начнется следующий этап тестирования ‒ с использованием полноразмерного девятитонного макета «Федерации», который должен будет пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76.


Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. метров у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной общей площадью 3,6 кв. км, пишет издание. Реактивные двигатели с высоты примерно 50 м будут уменьшать скорость снижения. Посадка будет осуществляться на амортизированные опоры, за счет чего исключается падение спускаемого аппарата на бок после касания грунта, что характерно для космического корабля «Союз».


«Федерация» ‒ многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Как ранее сообщал глава Роскосмоса Игорь Комаров, первый пуск «Федерации» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур. В дальнейшем новые аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне.


Научно-исследовательский институт парашютостроения был образован в 1946 году для разработки и изготовления парашютно-десантной техники и снаряжения, проведения научно-исследовательских работ в этой области. Сегодня входит в состав холдинга «Технодинамика» и является единственным в стране головным разработчиком парашютных систем различного назначения.


Институт разрабатывает и изготавливает все типы парашютных систем. Важнейшим и одним из приоритетных направлений деятельности НИИ является создание парашютных систем для космоса. На парашютах, разработанных в институте, была произведена успешная посадка советских аппаратов на поверхность Венеры и Марса. В НИИ были созданы парашютные системы для всех отечественных пилотируемых космических кораблей, в том числе и для приземления первого космонавта Юрия Гагарина. Институт участвует в различных программах Европейского космического агентства. Сегодня в НИИ завершается разработка парашютной системы для европейского космического аппарата «Эксперт».
01.02.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ка-32
Ми-26
Компании
ESA (ЕКА)
НИИ парашютостроения
Роскосмос
Технодинамика
Проекты
Байконур
Луна
Марс
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