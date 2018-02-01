«Технодинамика» протестирует парашюты для нового космического корабля «Федерация»



Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в РКК "Энергия".

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в РКК "Энергия".Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

В 2018 году начнутся испытания парашютов для пилотируемого корабля «Федерация». Созданием системы посадки для новейшего российского космического корабля занимается НИИ парашютостроения, входящий в холдинг «Технодинамика».

Сотрудники НИИ парашютостроения и военнослужащие морского испытательного центра проведут тестирование в Крыму, на полигоне около Феодосии. При этом будут использоваться макеты космического аппарата «Федерация». «В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 тонны. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми -8 или Ка-32», ‒ рассказал «Известиям» генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

В 2019 году начнется следующий этап тестирования ‒ с использованием полноразмерного девятитонного макета «Федерации», который должен будет пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76.

Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. метров у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной общей площадью 3,6 кв. км, пишет издание. Реактивные двигатели с высоты примерно 50 м будут уменьшать скорость снижения. Посадка будет осуществляться на амортизированные опоры, за счет чего исключается падение спускаемого аппарата на бок после касания грунта, что характерно для космического корабля «Союз».

«Федерация» ‒ многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Как ранее сообщал глава Роскосмоса Игорь Комаров, первый пуск «Федерации» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур. В дальнейшем новые аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне.

Научно-исследовательский институт парашютостроения был образован в 1946 году для разработки и изготовления парашютно-десантной техники и снаряжения, проведения научно-исследовательских работ в этой области. Сегодня входит в состав холдинга «Технодинамика» и является единственным в стране головным разработчиком парашютных систем различного назначения.

Институт разрабатывает и изготавливает все типы парашютных систем. Важнейшим и одним из приоритетных направлений деятельности НИИ является создание парашютных систем для космоса. На парашютах, разработанных в институте, была произведена успешная посадка советских аппаратов на поверхность Венеры и Марса. В НИИ были созданы парашютные системы для всех отечественных пилотируемых космических кораблей, в том числе и для приземления первого космонавта Юрия Гагарина. Институт участвует в различных программах Европейского космического агентства. Сегодня в НИИ завершается разработка парашютной системы для европейского космического аппарата «Эксперт».