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Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии

05.02.2018 bmpd.livejournal.com 499 1
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Впечатляющие кадры уничтожения 3 февраля 2018 года расчетом сирийских курдов (как сообщается, женским, что подтверждается и голосами, слышными на видеозаписи) из отрядов YPG ракетой противотанкового ракетного комплекса "Фагот" или "Конкурс" танка Leopard 2A4 турецкой армии близ селения Хефтар в районе Билбин близ Африна (Сирия), куда наступают турецкие войска. Ракета поразила танк в переднюю левую часть корпуса, как раз в район основной боеукладки танка Leopard 2A4, что вызвало детонацию боекомплекта с разнесением танка на куски.

Уничтоженный расчетом ПТРК сирийских курдов танк Leopard 2A4 турецкой армии близ селения Хефтар в районе Билбин близ Африна (Сирия), 03.02.2018 (с) twitter.com/LunaticRizgar

Турецкая армия подтвердила гибель шести военнослужащих в результате нападения на танк в районе Афррина "террористов PYD/PKK" (судя по фото, в результате взрыва танка был также уничтожен находившийся рядом с ним автомобиль).

Со стороны bmpd заметим, что в очередной раз наглядно продемонстрировано, что ранее столь высоко котировавшиеся танки Leopard 2 имеют фатальный конструктивный дефект размещения основной части боекомплекта в передней левой части корпуса, со слабой защитой со стороны бортов, что делает Leopard 2 "бомбой на гусеницах" как бы не в еще большой степени, чем советские танки семейства Т-64/72/80. Разрушения танков Leopard 2A4 в результате взрыва боеукладки в передней части корпуса впервые были отмечены на танках, потерянных турецкой армией в ходе боевых действий против сил "Исламского Государства" у сирийского города Эль-Баб в декабре 2016 года.

Курдское видео поражения танка:

Уничтоженный расчетом ПТРК сирийских курдов танк Leopard 2A4 турецкой армии близ селения Хефтар в районе Билбин близ Африна (Сирия), 03.02.2018 (с) twitter.com/LunaticRizgar
04.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
Leopard-2

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
698
№1
05.02.2018 10:56
зачетная детонация.
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