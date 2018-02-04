LCH переходит на индийские технологии



Индийский легкий боевой вертолет LCH.

Источник: militaryparitet.com Индийский легкий боевой вертолет LCH.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 4 февр. 2018 – Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) выполнила первый полет легкого боевого вертолета LCH, используя на нем автоматическую систему управления полетом собственной разработки и производства.

"Первый полет был безупречным, и [вертолет] летал в течение 20 минут с задействованием всей системы", сообщили в компании. Отечественная САУ должна заменить импортную систему, используемую в вертолете. Отмечается, что создание вертолета сталкивается со значительными задержками. Испытания системы велись на демонстрационном прототипе LCH Technology-2 (TD-2).

Система описана компанией как "цифровая четырехканальная система управления полетом, способная выполнять функции контроля, повышать устойчивость полета и управление автопилотом".

HAL также сообщает, что разработала интегрированную архитектуру кабинных дисплеев. Источники HAL рассказали Jane’s, что установка на LCH этих двух местных систем "существенно" снизит стоимость вертолета. Цена, согласованная для первых 15 серийных LCH, заказанных Армейским авиационным корпусом в декабре 2017 года, составляла 3,39 млн долл за машину.

Армейская авиация намерена приобрести 114 вертолетов этого типа, ВВС – 65.