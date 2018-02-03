"Терминатор" появится на Красной площади



БМПТ Терминатор-3.

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости БМПТ Терминатор-3.Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" примут участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Ожидается, что в Параде Победы впервые примут участие до семи боевых машин "Терминатор"", — сказал собеседник агентства.

БМПТ "Терминатор" начнут поступать в войска весной нынешнего года. Предполагается, что военные получат 10 таких машин.

Осенью минувшего года сообщалось, что "Терминатор" получил боевой опыт в Сирии. Подробности тогда не приводились.

"Терминатор", который получат военные, будет работать на узлах и агрегатах основного танка Т-90А. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, вести борьбу с вертолетами.

9 мая на Красной площади пройдет парад, приуроченный к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.