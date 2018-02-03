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Лучших преподавателей и слушателей Академии Генштаба наградили в Москве

05.02.2018 ТАСС 265 0
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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru.

Церемонию награждения открыли замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков и председатель правления Фонда имени Героя России Владимир Исаков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Преподаватели Военной академии Генштаба ВС РФ и слушатели учебного заведения получили премии Фонда имени Героя России Виктора Дубынина за боевые заслуги и высокие показатели в службе и учебе.

Региональный общественный фонд имени Героя России генерала армии Виктора Дубынина занимается поддержкой военных, участников боевых действий и контртеррористических операций.

Открыли торжественную церемонию награждения в киноцентре "Октябрь" замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков и председатель правления фонда Владимир Исаков.

В 2018 году лучшими преподавателями Военной академии Генштаба ВС РФ были признаны кандидат военных наук, профессор кафедры оперативного искусства генерал-майор Александр Смоловый и доктор политических наук, доцент кафедры государственного управления и национальной безопасности полковник Александр Лихоносов.

Премию за успехи в учебе получили слушатели факультета национальной безопасности и обороны государства академии генерал-майор Дмитрий Касперович, капитан 1 ранга Степан Кельбас, а также подполковник Сергей Дубров, подполковник Олег Мухин и подполковник Алексей Кузнецов.

 

Потребность в специалистах

"Складывающаяся сегодня военно-политическая обстановка чрезвычайно сложна и нестабильна. Происходит непрерывная трансформация вызовов и возрастание вероятности возникновения угроз военной безопасности. Противоборство между государствами и коалициями обретает новые формы и содержание", - сказал Истраков на церемонии награждения.

"В складывающихся условиях возрастает потребность во всесторонне подготовленных для наших Вооруженных Сил военных специалистах, способных успешно руководить объединениями, продуктивно работать в органах военного управления оперативного и стратегического уровня", - продолжил он.

Замначальника Генштаба выразил уверенность, что "нынешние лауреаты премии Фонда, да и все слушатели Военной академии Генштаба в полной мере соответствуют этим требованиям".

После вручения наград со сцены лауреатов поздравили известные российские артисты Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, Леонид Серебренников, Александр Маршал и другие.
03.02.2018
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