Китай тестирует рельсотрон?
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Предполагаемый рельсотрон на борту корабля Huanggang Shan.
Источник: businessinsider.com
Китай может стать первой страной, испытавшей электромагнитную пушку, установленную на корабле. Вчера, 1 февраля, портал businessinsider.com сообщил о том, что десантный корабль Huanggang Shan переоборудовали под необычное орудие, вероятно, представляющее собой рельсотрон.
Модернизированный корабль Huanggang Shan сфотографировали на верфи Ухань (провинция Хубэй). Вместо спаренной 37-мм пушки H/PJ76F на его носовой части размещена крупная надстройка с "дулом", которая, по неподтвержденной информации, может являться прототипом рельсотрона.
В пользу слухов о китайском электромагнитном орудии говорит и дополнительное оборудование, установленное на палубе десантного корабля. Кроме того, в сети появилась схема, на которой обозначено возможное оборудование для рельсотрона.
|Новое оборудование на борту корабля Huanggang Shan.
|Источник: defence-blog.com
Huanggang Shan является крупным десантным кораблём проекта Type 072III. В период с 1992 по 2002 год на вооружение китайского флота поступило десять таких кораблей. Huanggang Shan имеет водоизмещение в 7000 т и может перевозить до 10 танков или 250 полностью экипированных солдат.
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02.02.2018
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