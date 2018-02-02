Китай тестирует рельсотрон?



Предполагаемый рельсотрон на борту корабля Huanggang Shan.

Источник: businessinsider.com Предполагаемый рельсотрон на борту корабля Huanggang Shan.Источник: businessinsider.com

Китай может стать первой страной, испытавшей электромагнитную пушку, установленную на корабле. Вчера, 1 февраля, портал businessinsider.com сообщил о том, что десантный корабль Huanggang Shan переоборудовали под необычное орудие, вероятно, представляющее собой рельсотрон.

Модернизированный корабль Huanggang Shan сфотографировали на верфи Ухань (провинция Хубэй). Вместо спаренной 37-мм пушки H/PJ76F на его носовой части размещена крупная надстройка с "дулом", которая, по неподтвержденной информации, может являться прототипом рельсотрона.

В пользу слухов о китайском электромагнитном орудии говорит и дополнительное оборудование, установленное на палубе десантного корабля. Кроме того, в сети появилась схема, на которой обозначено возможное оборудование для рельсотрона.

Новое оборудование на борту корабля Huanggang Shan. Источник: defence-blog.com

Huanggang Shan является крупным десантным кораблём проекта Type 072III. В период с 1992 по 2002 год на вооружение китайского флота поступило десять таких кораблей. Huanggang Shan имеет водоизмещение в 7000 т и может перевозить до 10 танков или 250 полностью экипированных солдат.