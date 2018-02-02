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Ещё 6,6 млрд на "противоракетный зонтик"

05.02.2018 Warspot 218 0
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Ракета-перехватчик GBI
Ракета-перехватчик GBI комплекса GMD.
Источник: defensenews.com

Соединённые Штаты продолжают вкладывать миллиарды долларов в противоракетную оборону. Сегодня, 2 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD) в ближайшие годы будет увеличено почти на 50%.

В ноябре прошлого года Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Сегодня стало известно, что с корпорацией Boeing подписан контракт на покупку новых ракет-перехватчиков и строительство инфраструктуры для них.

Всего в рамках контракта, стоимость которого оценивается в $6,6 млрд, Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) получит 20 ракет Ground-Based Interceptors (GBI), которые дополнят уже имеющиеся 44 перехватчика. Минобороны США заявило о том, что новые ракеты необходимы для защиты страны от "иранских и северокорейских угроз".

Комплекс GMD является частью противоракетной обороны США и предназначен для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием.
02.02.2018
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Страны
Иран
КНДР
США
Продукция
GBI
GMD
Компании
Boeing

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