Ещё 6,6 млрд на "противоракетный зонтик"



Ракета-перехватчик GBI комплекса GMD.

Источник: defensenews.com Ракета-перехватчик GBI комплекса GMD.Источник: defensenews.com

Соединённые Штаты продолжают вкладывать миллиарды долларов в противоракетную оборону. Сегодня, 2 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD) в ближайшие годы будет увеличено почти на 50%.

В ноябре прошлого года Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Сегодня стало известно, что с корпорацией Boeing подписан контракт на покупку новых ракет-перехватчиков и строительство инфраструктуры для них.

Всего в рамках контракта, стоимость которого оценивается в $6,6 млрд, Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) получит 20 ракет Ground-Based Interceptors (GBI), которые дополнят уже имеющиеся 44 перехватчика. Минобороны США заявило о том, что новые ракеты необходимы для защиты страны от "иранских и северокорейских угроз".

Комплекс GMD является частью противоракетной обороны США и предназначен для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием.