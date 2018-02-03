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"Кузькина мать" по-американски

05.02.2018 Warspot 303 0
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Крылатая ракета AGM-86B
Крылатая ракета AGM-86B, способная нести ядерную боеголовку.
Источник: airandspace.si.edu

В Соединённых Штатах принята новая ядерная доктрина. Вчера, 2 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что администрация президента США официально презентовала документ под названием Nuclear Posture Review ("Обзор ядерной политики").

Новая ядерная доктрина практически не отличается от документа, принятого в 2010 году, содержит те же пункты по модернизации ядерного вооружения и поддерживает принятые ранее меры по ядерному нераспространению. Что же касается изменений в ядерной политике США, то они направлены на "расширение возможностей для паритета с Россией".

Новые правки приняты "в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)". В администрации американского президента указывают, что США будут разрабатывать новые боеголовки "малой мощности" для баллистических и крылатых ракет подводного базирования, чтобы эффективно сдерживать Россию от применения тактического ядерного вооружения. В арсенале американской армии уже имеется подобное оружие воздушного базирования, но оно может оказаться уязвимым перед системами ПВО, поэтому американцы делают ставку на подводные лодки-ракетоносцы. Финансирование разработки новых носителей ядерных боеголовок включено в военный бюджет США на 2018 год.


Пуск ракеты Tomahawk, способной нести ядерную боеголовку, с подлодки.
Источник: defensenews.com

На презентации новой доктрины помощник министра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Софер заявил, что в последние годы Россия вложила значительные средства в тактическое ядерное вооружение. По мнению Софера, расчёт российских военных состоит в том, что в случае столкновения между РФ и НАТО они смогут применить боеголовки малой мощности, не опасаясь глобального ядерного удара со стороны США (практически всё американское ядерное вооружение относится к разряду стратегического, и применять его в локальном конфликте нецелесообразно).

"Очевидно, что русские считают, что они могут использовать ядерное оружие малой мощности, и у нас не будет соответствующего ответа, и наш единственный вариант, по сути, будет заключаться в том, чтобы положить конец войне, а не идти навстречу стратегическому ядерному оружию. Пентагон пытается заставить русских переосмыслить стратегию и поднять порог ответственности", — рассказала Ребекка Хайнрикс, ядерный аналитик Института Хадсона.
03.02.2018
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Россия
США
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NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО

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