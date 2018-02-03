Южная Корея вооружилась фрегатом нового типа



Фрегат Daegu.

Источник: janes.com Фрегат Daegu.Источник: janes.com

Южная Корея успешно реализует программу постройки фрегатов FFX. Вчера, 2 февраля, портал janes.com сообщил о том, что на верфи Okpo компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) прошла торжественная церемония передачи ВМС Республики Корея первого фрегата, построенного в рамках второго этапа программы FFX (Future Frigate eXperimental).

Новый корабль получил название Daegu и бортовой номер 818. В 2016 году фрегат был спущен на воду и до конца текущего года может заступить на дежурство в составе боевого флота. Всего для южнокорейских ВМС планируется закупить восемь кораблей проекта FFX-II.

Новые фрегаты второго этапа программы FFX должны войти в состав флота до 2020 года и дополнят уже имеющиеся на вооружении шесть фрегатов проекта FFX-I. После 2020 года для ВМС Южной Кореи планируется начать закупку шести фрегатов проекта FFX-III.

Длина фрегата Daegu составляет 122 м, ширина — 14 м, стандартное водоизмещение — 2800 т, полное — 3600 т. Корабль сможет развивать максимальную скорость до 30 узлов, экипаж состоит из 120 человек. Основное вооружение составляют ракеты различных типов, торпедные аппараты и 127-мм артустановка. Кроме того, на фрегате оборудованы площадка и ангар для вертолёта.