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Южная Корея вооружилась фрегатом нового типа

05.02.2018 Warspot 129 0
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Фрегат Daegu.
Фрегат Daegu.
Источник: janes.com

Южная Корея успешно реализует программу постройки фрегатов FFX. Вчера, 2 февраля, портал janes.com сообщил о том, что на верфи Okpo компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) прошла торжественная церемония передачи ВМС Республики Корея первого фрегата, построенного в рамках второго этапа программы FFX (Future Frigate eXperimental).

Новый корабль получил название Daegu и бортовой номер 818. В 2016 году фрегат был спущен на воду и до конца текущего года может заступить на дежурство в составе боевого флота. Всего для южнокорейских ВМС планируется закупить восемь кораблей проекта FFX-II.

Новые фрегаты второго этапа программы FFX должны войти в состав флота до 2020 года и дополнят уже имеющиеся на вооружении шесть фрегатов проекта FFX-I. После 2020 года для ВМС Южной Кореи планируется начать закупку шести фрегатов проекта FFX-III.

Длина фрегата Daegu составляет 122 м, ширина — 14 м, стандартное водоизмещение — 2800 т, полное — 3600 т. Корабль сможет развивать максимальную скорость до 30 узлов, экипаж состоит из 120 человек. Основное вооружение составляют ракеты различных типов, торпедные аппараты и 127-мм артустановка. Кроме того, на фрегате оборудованы площадка и ангар для вертолёта.
03.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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Страны
Южная Корея
Компании
DSME
Проекты
2020-й год

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