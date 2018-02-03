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Фото: Китайский клон советского Т-54 по-прежнему в строю

05.02.2018 Российская газета 272 0
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Китайские танки Тип 59
Китайские танки Тип 59 (копия советской боевой машины 50-х годов Т-54А).
Источник: rg.ru

Народно-освободительная армия продолжает эксплуатацию танков Тип 59, которые являются копией советской боевой машины 50-х годов Т-54А. Наряду с давно устаревшими версиями бронированного ветерана в войсках имеются относительно свежие варианты. Речь идет о танке Тип 59D. На китайском портале sina.com.cn размещены фотографии этой модификации 90-х годов.




Тип 59D стал одним их первых танков КНР, который получил динамическую защиту национальной разработки. Она прикрыла скулы башни и переднюю проекцию корпуса. В результате была достигнута более высокая стойкость к кумулятивным боеприпасам. Эксперты сравнивают китайскую машину с российским Т-55МВ, который также был оборудован "реактивной броней". В Сирии "пятьдесятпятые" демонстрировали высокую живучесть, превосходя порой даже Т-72 ранних серий.

Основным вооружением стала 105-мм нарезная пушка, которая отличается характерным эжектором на середине ствола. Орудие интересно тем, что через него возможен запуск противотанковых управляемых ракет, которые входят в боекомплект.

Этот танк оборудован достаточно неплохой системой управления огнем с лазерным дальномером и цифровым баллистическим вычислителем. Имеются также пассивные инфракрасные прицелы.

Мощность дизельного двигателя увеличена до 580 л.с. Благодаря этому при несколько возросшей массе танк сохранил прежние характеристики подвижности.

Сообщалось о планах китайского командования по постепенному выводу Тип 59 из войск. Данная модификация, по всей видимости, уйдет на покой последней.


Алексей Моисеев
03.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Продукция
Т-72

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