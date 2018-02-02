На китайский корабль установили гигантскую пушку
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Китайский десантный корабль "Хайяншань" с установленной электромагнитной пушкой (рельсотрон).
Источник: www.navyrecognition.com
Сазу несколько китайских блогов, посвященных военно-морскому флоту Народно-освободительной армии КНР опубликовали информацию о гигантской артиллерийской башне, которая была установлена десантный корабль типа 072 "Хайяншань" с бортовым номером 936.
Специалисты сходятся во мнении, что, скорее всего, это рельсотрон корабельного базирования, то есть электромагнитная пушка, разгоняющая металлические болванки до такой скорости, что они разносят любую цель "в пыль".
В пользу версии рельсотрона говорит и то обстоятельство, что ствол пушки имеет двойной внешний диаметр - более толстый у основания и сужающийся к дулу пушки.
Кроме того, за башней установлены два больших контейнера, в которых могут находиться источник питания рельсотрона и элементы управления огнем.
Если речь действительно идет о рельсотроне, то Китай станет первой в мире страной, которая испытает это оружие в море.
Стоит добавить, что Китай сообщил о работах над электромагнитной пушкой еще в октябре прошлого года. Этим занимаются ученые Морского университета инженерных наук Народно-освободительной армии Китая.
Активные работы по созданию рельсотронов ведутся в России и в США.
В Америке этой проблемой занимается научно-исследовательская лаборатория ВМС США и летом прошлого года в сеть было выложено видео стрельбы из такой установки.
В России созданием рельсотронного оружия занимаются в лаборатории импульсных энергетических воздействий на вещество в подмосковной Шатуре.
Максимальная скорость снаряда, которую удалось достичь на отечественной разработке, составила 11 километров в секунду. Однако, из-за огромной энергии детали конструкции изнашиваются в кратчайшие сроки. Поиск материалов, которые могли бы выдержать такие нагрузки, сейчас является для ученых главной задачей.
Дмитрий Григорьев
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02.02.2018
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