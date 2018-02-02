У КНДР нашли подземную армию



Военнослужащие ВС КНДР.

Источник: Илья Питалев/РИА Новости Военнослужащие ВС КНДР.Источник: Илья Питалев/РИА Новости

КНДР имеет большую сеть подземных военных объектов. И именно они могут стать "секретным оружием" государства, если возникнет вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает издание National Interest. А получена данная информация от перебежчиков.

В Северной Корее есть подземные тоннели, в которых расположена военная инфраструктура. Более сорока лет назад обнаружили первый тоннель. По мнению экспертов, за один час до двух тысяч северокорейских военных могут преодолеть демилитаризованную зону. Сколько всего подобных подземных сооружений в КНДР, точно не известно. Но, по утверждению бывшего южнокорейского генерала Хан Сун Чу, их не менее 84-х. Последний подземный ход был обнаружен в 1990 году. Выйти по тоннелям можно чуть ли не к центру Сеула. Но в руководстве Южной Кореи предположениям генерала не очень доверяют и считают, что такие ходы, если они и есть, не угрожают стране.

Но в КНДР, как заявляют перебежчики, есть не только тоннели, но и выбитые в скалах укрытия для артиллерийских орудий. Они могут возвращаться туда с поверхности для перезарядки. Подготовлены и бункеры для маскировки пехотных войск, их может быть около 800, вырыто порядка восьми тысяч укрытий для руководства КНДР.

Зафиксировать подобные сооружения со спутников невозможно. Военные эксперты считают, что есть три способа уничтожения подземной инфраструктуры. Это бомбардировка с воздуха, огонь на поражение и проникновение внутрь тоннелей. Последний вариант является наиболее эффективным. Но при этом потери тех, кто соберется предпринять подобный маневр, будут значительными.

Светлана Цыганкова