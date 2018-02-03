В Китае назвали главные козыри российских ВКС



Истребитель пятого поколения Су-57.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель пятого поколения Су-57.Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Китайские СМИ рассказали о преимуществах российской военной авиации.

Как сообщает Sina.com, после распада СССР Россия возрождает свой престиж. Об этом могут свидетельствовать новые разработки.

В числе таких достижений упоминается мощный двигатель ("Изделие 30") для российского истребителя пятого поколения Су-57. Его тяга без форсажа достигает 11 тонн, а с форсажем - 18 тонн. По производительности этот двигатель не уступает двигателю F-135, установленному на американских F-35. Но благодаря использованию новых технологий и материалов российский двигатель оказался меньше и легче и имеет преимущество в отношении тяги к массе.

Еще одной важной российской разработкой в Китае считают стратегический бомбардировщик Ту-160M. "По внешнему виду он мало отличается от Ту-160, но внутреннее наполнение обновлено полностью", - говорится в публикации.

Речь, в частности, идет о новом радаре с фазированной антенной решеткой и о повышенной выживаемости в бою. Также у самолета появился новый двигатель, увеличивший тягу и дальность полета, но уменьшивший при этом расход топлива. Кроме того, Ту-160M оснащен новым вооружением - тактическими ракетами класса "воздух-земля" и управляемыми авиабомбами.

Автор публикации обращает внимание и на самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100, созданный на базе Ил-76МД-90А. Новое оборудование, установленное на нем, позволяет повысить точность и дальность обнаружения целей, в том числе и вражеских самолетов, созданных с использованием "стелс"-технологии.

"Прорывное авиационное оборудование демонстрирует, что Россия является одной из важнейших сил в мире, которую нельзя игнорировать и которая обладает мощными военно-промышленным потенциалом. Например, Россия превосходит Китай в сфере стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов", - говорится в публикации.

Руслан Мельников