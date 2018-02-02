Новое белорусское оружие показали в Минске

В эту среду в Минске прошло заседание коллегии Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Хотя само мероприятие проходило за закрытыми дверями, для журналистов была организована небольшая выставка новинок белорусского ВПК. 42.TUT.BY выбрал самые интересные образцы, продемонстрированные на мероприятии.

Стальной часовой

Часового, который не устает и ничего не боится, создали в белорусском КБ «Дисплей». Это роботизированная платформа, вооруженная автоматом АКС (АКМ) с калибром 5,45 мм и управляемая дистанционно. Для удобства прицеливания новинка оснащена камерой, передающей изображение на пульт управления.

Как заверил представитель конструкторского бюро, по желанию заказчика робота можно оснастить и инфракрасной подсветкой, тогда возможно его применение в ночное время суток.

Роботизированная платформа, вооруженная автоматом АКС (АКМ) с калибром 5,45 мм, разработанная в белорусском КБ «Дисплей». Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY

У белорусской разработки небольшой вес — всего 16 кг, беспроводной пульт управления — оператор может находиться где угодно на расстоянии полукилометра от места установки платформы, наведение на цель осуществляется плавно, без рывков, что способствует увеличению точности огня, сама установка может функционировать даже при температуре минус 40 градусов Цельсия.

Роботизированная платформа, разработанная в белорусском КБ «Дисплей». Платформа может устанавливаться вот на такое гусеничное шасси Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вариантов применения такому роботу много: он может выступать в качестве часового на охраняемом объекте, способен отвлечь огонь на себя, сдерживать продвижение противника, использоваться при организации засад и блокирования путей вероятного выхода противника.

«Полонез» с белорусской ракетой

Белорусская РСЗО «Полонез» продолжает совершенствоваться, в этом году, обещают, пройдут ее испытания. Новый «Полонез-М», по словам его создателей, стал еще точнее и дальнобойнее. В прошлом году он подтвердил свою способность поражения целей на дистанции 299 км.

Напомним, что комплекс предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии. У «Полонеза» восемь квадратных контейнеров для ракет.

Много информации по этому комплексу все еще под грифом «секретно». Известно, что «Полонез» имеет 301-миллиметровые реактивные снаряды длиной 7,26 м с размахом стабилизаторов 0,62 м.

Модель белорусской РСЗО «Полонез». Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.

«Бук» по-белорусски

Белорусская армия нуждается в надежном комплексе ПВО средней дальности, способном максимально прикрыть колонну на марше. «Бук-МБ» способен взаимодействовать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами (РЛС).

Модель белорусского ЗРК «Бук МБ». Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Благодаря работе в паре автономной трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой боевого режима «РЛС-50» «Бук-МБ» способен поражать воздушные цели, изготовленные с применением технологии «стелс».

Новые технические решения, используемые в ЗРК «Бук МБ», позволили увеличить на 30% дальность обнаружения целей радиолокатором СОУ, значительно улучшить характеристики систем подавления активных и пассивных помех.

В ближайшем будущем эти комплексы должны поступить на вооружение белорусской армии.

Ракеты «воздух-воздух» с белорусским акцентом

Отечественная компания «Белспецвнештехника» модернизировала ракеты Р-60 и Р-73. Эти ракеты класса «воздух-воздух» используются на всех советских/российских истребителях. Созданная белорусскими специалистами программа модернизации позволяет существенно продлить сроки эксплуатации этих авиационных боеприпасов и повысить их боевые возможности.

Белорусские ракеты Р-60БМ и Р-73БМ. Источник: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Белорусские Р-60БМ и Р-73БМ могут запускаться не только с воздушных судов, но и с наземных установок, что делает их универсальными ракетами противовоздушной обороны. Кстати, использования ракет «воздух-воздух» для наземных ЗРК — устоявшаяся практика. Например, по такому принципу построен израильский зенитный комплекс Spyder SR.

Ракеты также получили новый блок управления автопилотом, реализующий современные алгоритмы наведения ракеты на цель, и новый неконтактный лазерный взрыватель, обеспечивающий надежный подрыв боевой части ракеты в заданной области, а также новый двигатель и другие усовершенствования.

Американская винтовка под советский патрон

Также на выставке было представлено много стрелкового оружия, рассказывать о котором прессе наотрез отказались. Одним из обращающих на себя внимание экспонатов стала штурмовая винтовка AR-15 под советский/российский патрон 7,62×39, который считается третьим по мощности из автоматных патронов в мире.

Здесь используются телескопический приклад, планка Пикатинни для крепления различных прицельных приспособлений, удобная рукоятка и магазин, отдаленно похожий на тот, каким комплектуется автомат Калашникова.

Разработанный в Белоруссии вариант автоматической винтовки семейства AR-15 под советский промежуточный патрон 7,62 х 39 мм. Источник: Дмитрий Брушко / 42.TUT.BY

Нам удалось узнать, что винтовка снабжена боковым газовым двигателем с отводом газов через поперечное отверстие в стволе с коротким ходом поршня. Такая конструкция отличается надежностью и менее чувствительна к качеству боеприпасов, в отличие от Стоунеровского газового двигателя в классической AR-15. Учитывая выбранный патрон — 7,62×39, — это логичное решение.

Весит винтовка 4,56 кг, длина ствола — 406 мм, общая длина оружия — 985 мм. Магазин стандартный, рассчитан на 30 патронов. При установке оптического прицела дальность прицельной стрельбы заявлена в 1000 м.

Денис Алдохин