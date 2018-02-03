Южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) 1 февраля 2018 года сообщило о передаче ВМС Южной Кореи нового фрегата FFG 818 Daegu - головного корабля типа FFX второй серии (Batch II), построенного судостроительным объединением Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.(DSME) на верфи в Окпо. Ранее южнокорейский флот с 2013 по 2016 годы получил шесть фрегатов типа FFX первой серии (Batch I), обозначаемых как типа Incheon.

Новый южнокорейский фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II) (с) DAPA

Всего ВМС Южной Кореи планируют иметь восемь фрегатов типа FFX второй серии, а затем перейти к строительству еще более усовершенствованных фрегатов типа FFX третьей серии (Batch III), построив шесть кораблей третьей серии к 2026 году.

Головной фрегат типа FFX второй серии FFG 818 Daegu был начат строительство на предприятии DSME в Окпо в декабре 2013 года, спущен на воду 2 июня 2016 года и сдан теперь. Окончательный ввод его в строй южнокорейского флота намечен к концу 2018 года. Сейчас на предприятии DSME в Окпо стрoится второй однотипный фрегат FFG 819, а еще два корабля (FFG 821 и FFG 822) заказаны корпорации Hyundai Heavy Industries. Контракты на четыре фрегата DAPA предполагает выдать во второй половине 2018 года.

Фрегаты типа FFX второй серии имеют стандартное водоизмещение 2800 тонн и полное водоизмещение 3600 тонн и длину корпуса 122 метра, но по вооружению весьма значительно отличаются от первой серии (типа Incheon). На кораблях типа FFX второй серии дополнительно к стандарным двум четырехконтейнерным пусковым установкам противокорабельного ракетного комплекса Haeseong установлена также 16-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка KVLS, позволяющая применять зенитные управляемые ракеты Haeghung (K-SAAM, по четыре ракеты в ячейке), противокорабельные ракеты Haeseong (включая вариант для нанесения ударов по наземным целям TSLM), крылатые ракеты Hyunmoo III и противолодочные ракеты Hong Sang Eo. Ангар корабля увеличен с целью обеспечения базирования в будущем среднего противолодочного вертолета KAI Surion. Фрегаты второй серии оснащены также бусируемой ГАС SQR-220KA1.

Энергетическая установка фрегатов FFX второй серии также значительно отличается от кораблей первой серии и выполнена по схеме CODLOG с электродвижением на малых и крейсерских кодах (используются два дизель-генератора MTU 12V 1163 TB83 с двумя электродвигателями) и газовой турбиной полного хода Rolls-Royce MT30.

Новый южнокорейский фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II) (с) DAPA

Облик южнокорейского фрегата типа FFX второй серии (Batch II) (с) Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering