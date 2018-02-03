Закладка исследовательского судна "Академик Лавёров" отложена из-за нехватки денег

Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm , в планах северодвинского Центра судоремонта "Звездочка" на 2018 год отсутствует закладка океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 20183 "Академик Лавёров". Об этом Mil.Press FlotProm сообщил информированный отраслевой источник.

"Возникли определенные проблемы с финансированием строительства пятого по счету (четвертого серийного) судна этого типа. Его закладки в планах у завода на этот год нет", - рассказал изданию источник.

Океанографическое исследовательское судно проекта 20183 "Академик Александров" после вывода из цеха головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Северодвинск, май 2017 года (с) Пресс-служба АО "Центр судоремонта "Звездочка"

Представители завода и проектанта еще надеются на включение судна в новую госпрограмму вооружений. Об этом Mil.Press FlotProm сообщил другой источник, знакомый с ситуацией в спроектировавшем ОИС Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз".

Он добавил, что футуристический облик судов этого проекта подчеркивает ставку российского флота на современность и отражает вклад молодых сотрудников ЦМКБ "Алмаз". "Академика Лавёрова" планировали строить по тому же 20183-му проекту, что и второе серийное судно - "Академик Александров".

11 мая 2017 года, незадолго до спуска на воду "Александрова", гендиректор "Звездочки" Николай Калистратов выразил надежду на продолжение серии: "У нас будет "Академик Лавёров", наш земляк, уроженец Архангельской области - этот корабль сдадим в ближайшие годы".

Проблемы с финансированием сдвинули вправо и первый выход в море третьего из четырех судов этого типа - "Академика Александрова". Судно начнет ледовые испытания ориентировочно во втором квартале 2018 года, выйдя в море после открытия навигации.

Справка FlotProm

"Академик Александров" - третье из четырех судов специального назначения, разработанных на базе вспомогательного судна проекта 20180 и заложенных на северодвинском предприятии "Звездочка". Первое судно, получившее название "Звездочка", передано Северному флоту в 2010 году. Морской транспорт вооружения "Академик Ковалев" принят в состав Тихоокеанского флота в 2015 году. Четвертое судно - "Академик Макеев" - заложено в середине 2015 года.

ОИС "Академик Александров" - многоцелевое судно ледового класса. Оно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Строительство ОИС началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года по заказу Минобороны РФ.

Судно сможет вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Двойное назначение ОИС позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или реальную экологическую опасность.

Водоизмещение "Александрова" - 5400 тонн, скорость - 14 узлов, экипаж - 65 человек. На судне предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс Arc5 допускает самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до метра - в летне-осеннюю.