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Свалка танков Abrams иракской армии

05.02.2018 bmpd.livejournal.com 428 0
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Скопище танков M1A1M Abrams на базе 9-й бронетанковой дивизии иракской армии в Таджи. На cпутниковом снимке можно насчитать 80 танков Abrams (то есть, видимо, почти все остающиеся в составе дивизии), многие из которых явно повреждены либо разукомплектованы.

(с) twitter.com/JeremyBinnie

Напомним, что Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams. Американская сторона поставила новой иракской армии первые 140 танков М1А1М (модифицированные М1А1 из наличия) с августа 2010 по февраль 2011 года по соглашению от августа 2008 года общей стоимостью 2,16 млрд долл. В 2013 году Ираку были поставлены еще шесть дополнительных танков М1А1М, а в феврале 2015 года - еще шесть М1А1 для восполнения потерь. Танками М1А1М штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии - наиболее "тяжелого" соединения новой иракской армии - 1-й и 2-й танковые полки в 34-й бригаде и 3-й и 4-й танковые полки в 35-й бригаде дивизии. Штатный состав танкового полка составляет 35 танков - два танка в управлении полка и по 11 танков в трех танковых ротах (в каждой роте три взвода по три танка плюс два танка в управлении роты).

Согласно недавней публикации иракской газеты "Al Ghad Press", в ходе боевых действий против сил "Исламского Государства" в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки). Ремонт танков Abrams иракской армии осуществляляся корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа 9-й дивизии.
03.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics

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