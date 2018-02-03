Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие



Генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

На вооружение российской армии скоро начнет поступать новейшее гиперзвуковое оружие. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. (...) Таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", — сказал он.

Бондарев подчеркнул, что Москва соблюдает договор СНВ-III и обновляет свое ядерное оружие в рамках квоты. "Ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", — пояснил сенатор.

Ранее, в январе, сообщалось, что разработчики признали проблемы в создании гиперзвукового оружия. Им предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. По словам эксперта, для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими. "Эти технологии так до сих пор и не освоены", — отметил он.