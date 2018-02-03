Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие

05.02.2018 Lenta.ru 353 0
0
Понравилась новость?
 +1
Генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
Генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

На вооружение российской армии скоро начнет поступать новейшее гиперзвуковое оружие. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. (...) Таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", — сказал он.

Бондарев подчеркнул, что Москва соблюдает договор СНВ-III и обновляет свое ядерное оружие в рамках квоты. "Ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", — пояснил сенатор.

Ранее, в январе, сообщалось, что разработчики признали проблемы в создании гиперзвукового оружия. Им предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. По словам эксперта, для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими. "Эти технологии так до сих пор и не освоены", — отметил он.
03.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы