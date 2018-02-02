Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Оборонное НПО "Квант" в Новгороде перевело часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю

05.02.2018 ТАСС 251 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип НПО Квант
Логотип АО "Научно-производственное Объединение "Квант".
Источник: http://metalloobrabotka-zakazat.ru/

Предприятие занимается производством мобильных комплексов радиотехнической разведки и противодействия самолетным радиолокационным системам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Оборонное предприятие НПО "Квант" в Великом Новгороде перевело на неполную рабочую неделю часть сотрудников в ожидании реализации нового заказа, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области со ссылкой на данные руководства предприятия.

"Часть сотрудников из тех подразделений, где есть недозагрузка в связи с завершением предыдущего заказа, перестали работать в четверг и пятницу, но при этом им будет выплачиваться две трети зарплаты. Руководство намерено сохранить коллектив к началу реализации нового заказа", - рассказали в областном правительстве.

По их данным, у предприятия планируется экспортный заказ на 2019-2020 годы в оборонной сфере. В научно-производственном объединении трудятся 980 человек, а на неполную рабочую неделю перешли около 200-300 сотрудников.

В конце 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидии АО "НПО "Квант". Данные средства позволят предприятию рассчитаться перед кредиторами по задолженностям, образовавшимся в 2013 - 2015 годах, и сохранить существующие рабочие места. Также на предприятии идет работа по переходу на производство гражданской продукции. В частности, здесь планируют запустить промышленное производство модульных бионических протезов руки до 200 штук в год в 2019 году.

Новгородское акционерное общество "Научно-производственное объединение "Квант" - одно из ведущих российских производителей мобильных комплексов радиотехнической разведки и противодействия самолетным радиолокационным системам. Предприятие включено в реестр Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Квант НПО
Персоны
Медведев Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы