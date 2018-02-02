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В ГД оценили перспективы передачи Севморзавода в федеральному собственность

05.02.2018 РИА Новости 186 0
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Севморзавод. Архивное фото
Севморзавод. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Передача Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в федеральную собственность позволит внести предприятию свой вклад в обороноспособность России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В пятницу на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение о том, что Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность.

По словам Белика, севастопольцы дождались того часа, когда предприятие, предназначенное для ремонта и постройки военных судов, вновь вышло на свой истинный уровень и перестало зависеть от "капризов украинских олигархов и обслуживания их личного водного транспорта".

"Передача завода имени Орджоникидзе в федеральную собственность обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей и позволит внести свой вклад в обороноспособность страны, - сказал Белик. - Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники".

Севастопольский морской завод ведет свою историю от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году. Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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