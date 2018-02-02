В ГД оценили перспективы передачи Севморзавода в федеральному собственность
|
|
Севморзавод. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Передача Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в федеральную собственность позволит внести предприятию свой вклад в обороноспособность России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
В пятницу на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение о том, что Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность.
По словам Белика, севастопольцы дождались того часа, когда предприятие, предназначенное для ремонта и постройки военных судов, вновь вышло на свой истинный уровень и перестало зависеть от "капризов украинских олигархов и обслуживания их личного водного транспорта".
"Передача завода имени Орджоникидзе в федеральную собственность обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей и позволит внести свой вклад в обороноспособность страны, - сказал Белик. - Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники".
Севастопольский морской завод ведет свою историю от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году. Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.02.2018 БДК ЧФ "Ямал", столкнувшийся в декабре с сухогрузом в Эгейском море, вернется в строй в первой половине 2018 года
05.02.2018 Севастопольский морской завод перейдет в федеральную собственность
17.01.2018 БДК "Ямал" будет ремонтироваться в Севастополе и Керчи
15.01.2018 БДК "Ямал" вскоре вернется в боевой строй после ремонта из-за столкновения с сухогрузом
27.11.2017 Севастопольский филиал "Звездочки" начал строить первый за 12 лет плавкран
01.09.2017 На Севморзаводе открыта базовая кафедра Севастопольского государственного университета
28.06.2017 Севастопольский морской завод обзавёлся собственным слоганом
21.03.2017 Крепость Крым