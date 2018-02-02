Российская армия роботизируется?



Макет беспилотного вертолета VRT300.

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Макет беспилотного вертолета VRT300.Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Россия создала небольшой беспилотный вертолет с соосными несущими винтами, способный нести полезную нагрузку до 150 килограммов. Кумертаусское авиационное производственное предприятие, входящее в состав холдинга "Вертолеты России", который принадлежит корпорации "Ростех", построило два опытных образца такого беспилотника.

"Эта машина имеет хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынках, - сказал индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков. - Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры".

С началом массового производства этот летательный аппарат может оказаться полезным и для российской армии. "Этот беспилотный вертолет укрепит боевой потенциал вооруженных сил страны, а также станет полезным дополнением для гражданского сектора, в частности, для экстренных служб", - рассказал изданию "Нэшнл Интерест" (National Interest) исследователь из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Сэм Бендетт (Sam Bendett).

Этот летательный аппарат (пока неясно, какое он получит обозначение) является одной из нескольких моделей, проходящих в настоящее время испытания в России. "Россия испытывает маленькие беспилотные вертолеты, а некоторые из них уже находятся в эксплуатации, - отметил Бендетт. - Данный прототип может перевозить больше грузов на большие расстояния, находясь в воздухе больше времени".

Русские вкладывают немалые средства и усилия в разработку целой серии беспилотных систем, которые смогут заменить человека на самых опасных и утомительных работах.

"Это часть общей тенденции - разработка и испытание беспилотных систем, которые помогут в решении множества задач, - отметил Бендетт. - Данный беспилотный вертолет сможет доставлять грузы в такой обстановке, которая опасна для человека. Таким образом, он поможет российскому государству в осуществлении программы по применению беспилотных систем, которые в конечном итоге полностью заменят человека в таких ситуациях".

Русские отстают от Запада в области беспилотных летательных аппаратов, однако Москва настойчиво стремится ликвидировать это отставание. "Они явно прилагают большие усилия, проектируя и вводя в эксплуатацию технику, подобную той, что используется на Западе, и поэтому разрыв начинает сокращаться", - сказал Бендетт.

Так или иначе, Соединенные Штаты и западные страны все еще обгоняют Россию в области беспилотной техники. Однако русские преисполнены решимости догнать их. С учетом того, что Кремль вкладывает немалые средства в развитие беспилотных технологий, русские в определенной степени сократят это отставание. Беспилотная техника быстро распространяется по всему миру, и нам стоит ждать появления новых конкурентов.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) - редактор "Нэшнл Интерест", освещающий военные вопросы.