"Энергия" разработает на Восточном новый комплекс сверхтяжелой ракеты-носителя
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Космодром Восточный в Амурской области.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко
При разработке будут использованы технологии ракеты среднего класса "Союз-5"
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Энергия" разработает на космодроме Восточный новый комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса, испытания которой начнутся с 2028 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте корпорации.
"Корпорация "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК)", - говорится в сообщении. В составе соисполнителей работ - АО "РКЦ "Прогресс", ФГУП "ЦЭНКИ" и другие.
Указ о создании на Восточном комплекса был подписан на этой неделе президентом РФ Владимиром Путиным.
Концепция создания комплекса предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой сейчас ракеты среднего класса "Союз-5".
"Определены основные этапы работ по проекту. На первом этапе (в период с 2018 года по 2019 год) будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования. Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении.
Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года. В соответствии с проектом технического задания комплекс должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту.
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02.02.2018
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