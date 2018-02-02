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В Приамурье и Якутии найдены фрагменты запущенного с Восточного "Союза-2.1а"

05.02.2018 ТАСС 164 0
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме Восточный.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Всего радары зафиксировали "шесть точек падения фрагментов"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько фрагментов первой и второй ступеней запущенной в четверг с Восточного ракеты-носителя (РН) "Союза-2.1а" найдены в пятницу в Амурской области и Якутии. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Специалисты группы обеспечения эксплуатации районов падения ФГУП "ЦЭНКИ" в рамках пусковой кампании РН "Союз-2.1а" обнаружили в Зейском районе в районах падения четыре отработанных боковых блока первой ступени. В Республике Саха (Якутия) уже обнаружен крупный фрагмент второй ступени, всего радарами зафиксировано шесть точек падения фрагментов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время начнется подготовка площадок для посадки вертолетов, после чего специалисты приступят к эвакуации найденных фрагментов к местам хранения. Во всех районах падения продолжается отбор экологических проб.

Поисковые работы ведутся в нескольких районах Амурской области и Якутии. Перед пуском были развернуты базовые лагеря, установлены радары наблюдения групп, проведен осмотр районов падения. Одна из них находится на границе Тындинского и Зейского района Амурской области (предполагаемый район падения боковых блоков), вторая разбила лагерь в Алданском районе Якутии (предполагаемый район падения створок головного обтекателя), третья работает в Вилюйском районе республики (предполагаемый район падения фрагментов центрального блока).

В четверг ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. РБ вывел на орбиту спутники "Канопус-В" №3 и №4 и девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Канопус-В
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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