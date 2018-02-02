Первая в 2018 году акция ВКС для привлечения контрактников стартовала в Волгограде



Военнослужащий ВС РФ во время бригадных тактических учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости Военнослужащий ВС РФ во время бригадных тактических учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае.Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты вузов ВКС будут работать в течение года

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Первая в этом году акция "Военная служба по контракту - твой выбор!" Воздушно-космических сил (ВКС) России стартовала в пятницу в Волгограде, передает корреспондент ТАСС. В ходе нее можно будет написать заявление на прохождение военной службы по контракту, также состоится выступление авиагруппы высшего пилотажа "Стрижи".

По данным Минобороны РФ, в течение всего дня будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, а также агитационные пункты вузов ВКС. Военные специалисты проконсультируют по вопросам отбора на военную службу по контракту и поступления в военные вузы Минобороны России.

В небе над Волгой представляют программу шесть самолетов авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29.

"Воздушные асы выполняют перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "петля Нестерова", "Бочка", "Вираж", "Роспуск" в составе группы в плотных строевых порядках, "Плотный ромб", косые петли, боевые развороты в составе звена из четырех самолетов, а также фигуры высшего одиночного пилотажа, включая "Колокол", "Ухо", перевернутый полет и многие другие", - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Как передает корреспондент ТАСС, на площадке уже проходит выставка военной техники. На ней представлены: БТР-80, танк Т-90, реактивная система залпового огня "Град" самоходная гаубица 2С19, БМП-3, автомобили военных лет "ГАЗ" и "Виллис" и другая. Также развернута полевая кухня.