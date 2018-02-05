Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
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Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Для обеспечения рентабельности производства серия самолетов должна состоять из не менее чем 7-10 машин
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские силовые ведомства заинтересованы в получении сверхзвукового пассажирского самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160, запросы от них уже поступали в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Ряд силовых министерств РФ выразил желание иметь сверхзвуковой Ту-160 в пассажирском варианте для служебного пользования, соответствующие запросы они уже направляли в ОАК и ее подразделения, занимающиеся созданием самолетов дальней авиации", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что эти ведомства заинтересованы в максимально быстрой доставке своих руководителей и специалистов в разные точки России и мира. Это необходимо как для максимально оперативного реагирования в случае различных ЧП, так и для сокращения продолжительности обычных служебных командировок.
Серия - не менее семи машин
Источник уточнил, что проектированием пассажирской версии Ту-160 будет заниматься ПАО "Туполев", а строительством - Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова. Для обеспечения рентабельности производства минимальная серия, по оценке собеседника ТАСС, должна будет составить не менее 7-10 машин.
Источник отметил, что в ОАК уже есть соответствующие теоретические наработки, а проектирование самолета не должно затянуться. Пассажирские кресла на несколько десятков человек предполагается установить вместо бортового радиоэлектронного оборудования. При этом не планируется перестраивать бомбардировщики, находящиеся в строю или резерве, "будет создана новая машина, у которой останутся прежними такие элементы конструкции, как планер, крыло изменяемой стреловидности, хвостовая часть, а также двигатели НК-32", добавил он.
Источник ТАСС также исключил какую-либо возможность утечки секретных технологий, даже в случае экспортных поставок самолета. "Если с Ту-160 снять оборудование, обеспечивающее выполнение им боевых задач, то ничего секретного в нем больше не останется", - пояснил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этих данных.
История сверхзвуковой пассажирской авиации
Первыми сверхзвуковыми пассажирскими самолетами были британо-французский Concorde (находился в эксплуатации в 1976-2003 годах) и советский Ту-144 (1975-1978 годы), их полеты были прекращены по экономическим причинам. Впоследствии проекты сверхзвуковых бизнес-джетов разрабатывали ОКБ Сухого (Sukhoi Supersonic Business Jet), ОКБ Туполева (Ту-344), американские NASA (High Speed Civil Transport), Spike Aerospace (S-512) и альянс Aerion и Lockheed Martin (AS2). В конце 2017 года представители компании "Туполев" сообщили ТАСС о своей готовности создать сверхзвуковой административный самолет на 20-25 бизнесменов с дальностью в несколько тысяч километров.
25 января президент России Владимир Путин, понаблюдав в Казани за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил "подумать и над гражданской версией подобных самолетов". Через несколько дней представители Министерства промышленности и торговли РФ заявили ТАСС, что специалисты ОАК могут спроектировать сверхзвуковой бизнес-джет за семь-восемь лет, а спрос на него на внутреннем рынке может составить 20-30 машин стоимостью $100-120 млн каждая.
Мнение частных операторов бизнес-джетов
Комментируя перспективы "пассажирской" версии Ту-160 на рынке, управляющий директор JET24 (российской управляющей компании в сфере бизнес-авиации) Павел Захаров заявил ТАСС: "На данный момент мы настороженно смотрим на перспективу создания сверхзвукового бизнес-джета. Пока не прошли летные испытания, говорить о реальности и экономических параметрах преждевременно. К тому же над континентальной Европой сверхзвуковые полеты ограничены, что лишает этот продукт конкурентных преимуществ".
По мнению Захарова, если проект пассажирского Ту-160 будет реализован, то он может иметь "минимальный спрос со стороны госкорпораций и, возможно, разовые экзотические покупки".
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02.02.2018
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ID: 1949
1787
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№1
05.02.2018 05:19
Это кому же так важно летать на сверхзвуке над континентальной западной Европой, что проект потеряет конкурентные преимущества? Речь то идёт в первую очередь о полётах Москва -Владивосток, Пекин, Дели, Гавана и т.д.
Другое дело, что у Ту-160 нет крейсерского сверхзвука!
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gvinpin
260
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№2
05.02.2018 06:08
Цитата, q
В конце 2017 года представители компании "Туполев" сообщили ТАСС о своей готовности создать сверхзвуковой административный самолет на 20-25 бизнесменов с дальностью в несколько тысяч километров.
На Багамы, на выходные. Одна нога там, другая здесь. Беспилотник ударный лучше сделаете, это спасет жизнь пилотам.
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forumow
4300
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№3
05.02.2018 06:25
Цитата
Российские силовые ведомства заинтересованы...С каких это пор...))
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Павел 1978
9237
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№4
05.02.2018 09:38
силовые ведомства не плохо для начала пересадить
с Крузаков на более дешёвые авто, а уж потом думать
про Ту-160 для них.
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KillaKan
1485
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№5
05.02.2018 11:12
Если эта программа удешевит модернизацию военной версии ту160, то пусть его хоть в космолет переделывают для межгалактических перелетов.
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gvinpin
260
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№6
05.02.2018 11:55
Цитата, KillaKan сообщ. №5
Если эта программа удешевит модернизацию военной версии ту160, то пусть его хоть в космолет переделывают для межгалактических перелетов.Я плохо представляю себе как обе связаны. Для 20-25 олигархов не нужно 4 прожорливых двигателя с плохим ресурсом. Да и размер поменьше будет.
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