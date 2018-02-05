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Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160

05.02.2018 ТАСС 563 6
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Стратегический ракетоносец Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Для обеспечения рентабельности производства серия самолетов должна состоять из не менее чем 7-10 машин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские силовые ведомства заинтересованы в получении сверхзвукового пассажирского самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160, запросы от них уже поступали в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Ряд силовых министерств РФ выразил желание иметь сверхзвуковой Ту-160 в пассажирском варианте для служебного пользования, соответствующие запросы они уже направляли в ОАК и ее подразделения, занимающиеся созданием самолетов дальней авиации", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эти ведомства заинтересованы в максимально быстрой доставке своих руководителей и специалистов в разные точки России и мира. Это необходимо как для максимально оперативного реагирования в случае различных ЧП, так и для сокращения продолжительности обычных служебных командировок.

Серия - не менее семи машин

Источник уточнил, что проектированием пассажирской версии Ту-160 будет заниматься ПАО "Туполев", а строительством - Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова. Для обеспечения рентабельности производства минимальная серия, по оценке собеседника ТАСС, должна будет составить не менее 7-10 машин.

Источник отметил, что в ОАК уже есть соответствующие теоретические наработки, а проектирование самолета не должно затянуться. Пассажирские кресла на несколько десятков человек предполагается установить вместо бортового радиоэлектронного оборудования. При этом не планируется перестраивать бомбардировщики, находящиеся в строю или резерве, "будет создана новая машина, у которой останутся прежними такие элементы конструкции, как планер, крыло изменяемой стреловидности, хвостовая часть, а также двигатели НК-32", добавил он.

Источник ТАСС также исключил какую-либо возможность утечки секретных технологий, даже в случае экспортных поставок самолета. "Если с Ту-160 снять оборудование, обеспечивающее выполнение им боевых задач, то ничего секретного в нем больше не останется", - пояснил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этих данных.

История сверхзвуковой пассажирской авиации

Первыми сверхзвуковыми пассажирскими самолетами были британо-французский Concorde (находился в эксплуатации в 1976-2003 годах) и советский Ту-144 (1975-1978 годы), их полеты были прекращены по экономическим причинам. Впоследствии проекты сверхзвуковых бизнес-джетов разрабатывали ОКБ Сухого (Sukhoi Supersonic Business Jet), ОКБ Туполева (Ту-344), американские NASA (High Speed Civil Transport), Spike Aerospace (S-512) и альянс Aerion и Lockheed Martin (AS2). В конце 2017 года представители компании "Туполев" сообщили ТАСС о своей готовности создать сверхзвуковой административный самолет на 20-25 бизнесменов с дальностью в несколько тысяч километров.

25 января президент России Владимир Путин, понаблюдав в Казани за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил "подумать и над гражданской версией подобных самолетов". Через несколько дней представители Министерства промышленности и торговли РФ заявили ТАСС, что специалисты ОАК могут спроектировать сверхзвуковой бизнес-джет за семь-восемь лет, а спрос на него на внутреннем рынке может составить 20-30 машин стоимостью $100-120 млн каждая.

Мнение частных операторов бизнес-джетов

Комментируя перспективы "пассажирской" версии Ту-160 на рынке, управляющий директор JET24 (российской управляющей компании в сфере бизнес-авиации) Павел Захаров заявил ТАСС: "На данный момент мы настороженно смотрим на перспективу создания сверхзвукового бизнес-джета. Пока не прошли летные испытания, говорить о реальности и экономических параметрах преждевременно. К тому же над континентальной Европой сверхзвуковые полеты ограничены, что лишает этот продукт конкурентных преимуществ".

По мнению Захарова, если проект пассажирского Ту-160 будет реализован, то он может иметь "минимальный спрос со стороны госкорпораций и, возможно, разовые экзотические покупки".
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
ID: 1949
1787
№1
05.02.2018 05:19
Это кому же так важно летать на сверхзвуке над континентальной западной Европой, что проект потеряет конкурентные преимущества? Речь то идёт в первую очередь о полётах Москва -Владивосток, Пекин, Дели, Гавана и т.д.
Другое дело, что у Ту-160 нет крейсерского сверхзвука!
0
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AU
gvinpin
260
№2
05.02.2018 06:08
Цитата, q
В конце 2017 года представители компании "Туполев" сообщили ТАСС о своей готовности создать сверхзвуковой административный самолет на 20-25 бизнесменов с дальностью в несколько тысяч километров.

На Багамы, на выходные. Одна нога там, другая здесь. Беспилотник ударный лучше сделаете, это спасет жизнь пилотам.
+4
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IS
forumow
4300
№3
05.02.2018 06:25
Цитата
Российские силовые ведомства заинтересованы...
С каких это пор...))
+4
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RU
Павел 1978
9237
№4
05.02.2018 09:38
силовые ведомства не плохо для начала пересадить
с Крузаков на более дешёвые авто, а уж потом думать
про Ту-160 для них.
+2
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UA
KillaKan
1485
№5
05.02.2018 11:12
Если эта программа удешевит модернизацию военной версии ту160, то пусть его хоть в космолет переделывают для межгалактических перелетов.
0
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AU
gvinpin
260
№6
05.02.2018 11:55
Цитата, KillaKan сообщ. №5
Если эта программа удешевит модернизацию военной версии ту160, то пусть его хоть в космолет переделывают для межгалактических перелетов.
Я плохо представляю себе как обе связаны. Для 20-25 олигархов не нужно 4 прожорливых двигателя с плохим ресурсом. Да и размер поменьше будет.
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