Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Представитель Кремля переадресовал соответствующий вопрос журналиста в пресс-службу правительства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать распоряжение правительства, согласно которому Минобороны получило разрешение на базирование авиации на аэродроме острова Итуруп.

"Обращайтесь в пресс-службу правительства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, зачем России понадобилось это военное размещение.

Распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым и разрешающее Минобороны использовать для базирования авиации аэродром на Итурупе, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в 2016 году на южных островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У". В ноябре Россия приняла решение о создании на Курильских островах военно-морской базы, объект разместится на острове Матуа в центральной части архипелага.