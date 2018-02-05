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Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе

05.02.2018 ТАСС 327 1
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Представитель Кремля переадресовал соответствующий вопрос журналиста в пресс-службу правительства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать распоряжение правительства, согласно которому Минобороны получило разрешение на базирование авиации на аэродроме острова Итуруп.

"Обращайтесь в пресс-службу правительства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, зачем России понадобилось это военное размещение.

Распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым и разрешающее Минобороны использовать для базирования авиации аэродром на Итурупе, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в 2016 году на южных островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У". В ноябре Россия приняла решение о создании на Курильских островах военно-морской базы, объект разместится на острове Матуа в центральной части архипелага.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бастион
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ИТ
Тор ЗРК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
kladbische
34
№1
05.02.2018 11:27
Что-бы карачун делать)))
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