Юрий Пустовгаров назначен генеральным директором Казанского вертолетного завода



Генеральный директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Леонидович Пустовгаров.

Источник: https://kommersant.ru/ Генеральный директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Леонидович Пустовгаров.Источник: https://kommersant.ru/

Юрий Пустовгаров решением совета директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) назначен генеральным директором предприятия. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский представили нового руководителя коллективу предприятия. Вадим Лигай, занимавший пост генерального директора КВЗ с 2007 года, назначен на должность заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" по инфраструктурному развитию.

"Хотел бы выразить Вадиму Александровичу благодарность за долгие годы успешной работы на Казанском вертолетном заводе. Под его руководством КВЗ добился значительных успехов ¬¬– началось серийное производство и поставки вертолетов Ансат, была запущена масштабная программа модернизации и технического перевооружения предприятия, которая на сегодняшний день завершена на 90%. Сегодня перед заводом стоят новые задачи ¬– начало серийного выпуска Ми-38, диверсификация производства, увеличение доли гражданской продукции и новые поставки в рамках развития программы санитарной авиации. Эти цели предстоит реализовать новому директору Юрию Пустовгарову, который отлично проявил себя в качестве управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Он добавил, что Юрий Пустовгаров является компетентным управленцем высшего уровня и за время своей деятельности на КумАПП у него сформировалось четкое понимание внутренних бизнес-процессов между предприятиями холдинга. Это позволит ему оперативнее создать единую площадку компетенций на базе КВЗ и КумАПП. В результате казанский завод сможет расширить и диверсифицировать производство. Кумертауское авиационное производственное предприятие, в свою очередь, сможет привлечь инвестиции для создания нескольких центров специализации, повысить заработную плату работников и увеличить налоговую базу региона.

Временно исполняющим обязанности управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия назначен Николай Фролов, ранее занимавший должность директора по производству КумАПП.

Вадим Лигай проработал на Казанском вертолетном заводе всю жизнь, начав трудовую деятельность на предприятии в 1976 году в должности инженера-конструктора и пройдя путь до генерального директора. Под его руководством был реализован целый ряд значимых проектов.

Вадим Лигай. Источник: prav.tatarstan.ru

Новый директор КВЗ Юрий Пустовгаров занимал пост управляющего директора КумАПП, также входящего в холдинг "Вертолеты России", с декабря 2015 года. Одной из основных его задач на КумАПП была реализация программы финансового оздоровления предприятия, которая в настоящее время находится на завершающей стадии – впервые за 10 лет была увеличена зарплата на 25,1%. Кроме того, ожидается, что в 2018 году предприятие станет прибыльным по операционной деятельности, а к 2020-2021 годам объем реализуемой продукции вырастет в 3 раза.