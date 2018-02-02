Песков переадресовал в правительство вопрос об авиации ВКС на Итурупе



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в пресс-службу правительства России вопрос о распоряжении правительства, разрешающем авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ базироваться вместе с гражданской на острове Итуруп.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС будет базироваться вместе с гражданской на Итурупе, Минобороны получило соответствующее разрешение от правительства. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Обращайтесь в пресс-службу правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, "почему России понадобилось такое военное размещение на этом острове".

Ранее СМИ сообщили, что Россия в 2018 году начнет строить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа, которые планируется прикрыть от нападения с моря береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа.

В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир - комплекс "Бал" Тихоокеанского флота ВМФ РФ.