Песков переадресовал в правительство вопрос об авиации ВКС на Итурупе
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в пресс-службу правительства России вопрос о распоряжении правительства, разрешающем авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ базироваться вместе с гражданской на острове Итуруп.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС будет базироваться вместе с гражданской на Итурупе, Минобороны получило соответствующее разрешение от правительства. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обращайтесь в пресс-службу правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, "почему России понадобилось такое военное размещение на этом острове".
Ранее СМИ сообщили, что Россия в 2018 году начнет строить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа, которые планируется прикрыть от нападения с моря береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа.
В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир - комплекс "Бал" Тихоокеанского флота ВМФ РФ.
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02.02.2018
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