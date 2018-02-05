Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
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Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Испытания нового самолета радиолокационного дозора и наведения подтвердили правильность принятых технических решений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства.
"Проверены аэродинамические характеристики самолета А-100 с установленным антенным обтекателем, работа всех самолетных систем и радиотехнической аппаратуры. Испытания подтвердили правильность принятых технических решений",- сказал Шойгу.
Он напомнил, что первый полет опытного образца А-100 состоялся в ноябре 2017 года. "Сегодня обсудим проблемные вопросы реализации опытно-конструкторских работ по созданию комплекса",- отметил министр.
А-100 создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.
Самолет придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.
Как ранее сообщал Шойгу, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.
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02.02.2018
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