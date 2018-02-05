Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100

05.02.2018 РИА Новости 547 1
0
Понравилась новость?
 +4
Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Испытания нового самолета радиолокационного дозора и наведения подтвердили правильность принятых технических решений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства.

"Проверены аэродинамические характеристики самолета А-100 с установленным антенным обтекателем, работа всех самолетных систем и радиотехнической аппаратуры. Испытания подтвердили правильность принятых технических решений",- сказал Шойгу.

Он напомнил, что первый полет опытного образца А-100 состоялся в ноябре 2017 года. "Сегодня обсудим проблемные вопросы реализации опытно-конструкторских работ по созданию комплекса",- отметил министр.

А-100 создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Самолет придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.

Как ранее сообщал Шойгу, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
206
№1
05.02.2018 07:25
Ну можно было выложить фото хотя бы А-50!
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы