ВВС Афганистана получили вторую партию вертолетов UH-60 "Блэк Хок"



Вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk специальной конфигурации (бортовой номер "264") ил состава 1-й авиационной бригады национальной гвардии Саудовской Аравии. Эр-Рияд, 12.01.2018.

Источник: twitter.com/MbKS15 Вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk специальной конфигурации (бортовой номер "264") ил состава 1-й авиационной бригады национальной гвардии Саудовской Аравии. Эр-Рияд, 12.01.2018.Источник: twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 2 февраля. США продолжают программу поставки Военно-воздушным силам Афганистана многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок". Вторая партия из четырех машин доставлена на авиабазу "Кандагар".

Представитель 438-го авиационного экспедиционного крыла подтвердил Jane's Defence Weekly, что вертолеты 23 января были доставлены на авиабазу "Кандагар" (на юге Афганистана) на борту самолета ВТА C-17A "Глоубмастер-3" ВВС США.

Как сообщал ЦАМТО, поставка UH-60 "Блэк Хок" выполняется США в рамках широкомасштабной программы замены состоящих на вооружении ВС Афганистана ВиВТ советского/российского производства западными образцами. Для замены российских Ми-17 США намерены поставить ВВС Афганистана в общей сложности до 159 восстановленных и модернизированных вертолетов UH-60A из числа находящихся на хранении. В 2017 году для поддержки ВВС Афганистана предусматривалось выделить 814 млн. долл., в том числе на поставку первых 53 из 159 "Блэк Хок". Для дальнейшей реализации программы ежегодно Министерство обороны должно будет выделять дополнительное финансирование.

ВВС Афганистана 18 сентября 2017 года получили первую партию из четырех восстановленных UH-60 "Блэк Хок" из состава ВС США. После поставки новой партии общее число переданных машин выросло до восьми. Подготовка первых 6 пилотов ВВС Афганистана завершилась в ноябре 2017 года.

В официальных сообщениях отмечается, что поставка вертолетов UH-60 ВВС Афганистана осуществляется, "поскольку состоящие на вооружении Ми-17 являются устаревшими". Очевидно, что данное заявление является абсолютно несостоятельным, поскольку вместо относительно недавно поставленных новых российских машин ВВС Афганистана передаются снятые с вооружения СВ США "Блэк Хок" предыдущих поколений. Сомнение в возможности эффективного применения в условиях Афганистана первых версий "Блэк Хок", даже прошедших модернизацию, высказывают многие аналитики.

Поставка "Блэк Хок" является частью крупной программы переоснащения ВВС Афганистана, которая реализуется в настоящее время. Проект включает семь различных систем вооружения и более 20 крупных контрактов. В сентябре 2017 года было подписано одно из этих соглашений, предусматривающее поставку 30 вертолетов MD-530F компании MD Helicopters Inc (MDHI) в дополнение к 26 ранее переданным. В октябре 2017 года были заказаны 6 УБС A-29 "Супер Тукано" в дополнение к 20 уже приобретенным. В январе 2018 года командование Военно-воздушных сил США объявило о намерении заключить с компанией Orbital ATK контракт на закупку, модификацию и поставку семи самолетов C-208B "Гранд Караван" для Вооруженных сил Афганистана.

В настоящее время в составе ВВС Афганистана имеется 20 УБС A-29 "Супер Тукано", 17 PC-12/47E компании Pilatus, четыре C-130E "Геркулес", 24 самолета ВТА C-208B "Гранд Караван", 26 легких ударных вертолетов MD-530F, 4 Ми-24 и около 80 Ми-17. Теперь авиапарк пополнили 8 UH-60 "Блэк Хок".