

Памятник российским добровольцам, героически погибшим в борьбе против боевиков ИГ в Сирии. На памятнике имеется так называемый «вагнеровский крест».

Источник: http://www.segodnia.ru/ Памятник российским добровольцам, героически погибшим в борьбе против боевиков ИГ в Сирии. На памятнике имеется так называемый «вагнеровский крест».Источник: http://www.segodnia.ru/

Американское издание «StratePage» на своем официальном сайте опубликовало статью, посвященную вкладу РФ в уничтожение террористов в Сирии и разгром боевиков «Исламского государства». Западные СМИ признали, что ключевую роль в наземных операциях сыграли российские добровольцы группы «Вагнера».

Журналисты утверждают, что успешные контртеррористические миссии правительственных сил Сирии были бы невозможны без помощи «вагнеровцев». Именно они выполняли самые сложные действия по разведке и прорыву обороны противника, после чего в бой входили войска САР.

Ранее ряд источников сообщал об операциях по освобождению территорий Сирии и ликвидации боевиков «Исламского государства». По их данным, ЧВК «Вагнера» принадлежат заслуги по взятию под контроль Алеппо и Пальмиры, «зачистке» точными артиллерийскими ударами акербатского котла, уничтожению боевиков в Дейр-эз-Зор и форсированию побережья реки Евфрат. Можно утверждать, что победа над «Исламским государством» стала возможна благодаря большому боевому опыту и стратегическим навыкам российских добровольцев.

Важную роль в успехе операций ЧВК «Вагнера» помимо профессионализма и личностных качеств играет уровень оснащенности бойцов. В распоряженни добровольцев помимо современного стрелкового вооружения имеется также тяжелая бронетехника: около десяти танков Т-72, БТР-80 и БМ-21. Экипировка также включает в себя облегченные бронежилеты, жилеты транспортные модульные и кевларовый бронешлем.

По сообщениям СМИ, российские добровольцы после уничтожения «Исламского государства» продолжают находиться на территории САР. Их целью является уничтожение раздельных бандформирований запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».

Успешные действия ЧВК «Вагнера» в борьбе с международным терроризмом привлекают все большее внимание международной общественности. Вопреки западной антироссийской пропаганде пресса не отрицает огромный вклад российских добровольцев в ликвидацию «Исламского государства».

Автор: Кирилл Серебрянников