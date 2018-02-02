Турецкая компания TAI приступила к летным испытаниям УТС "Хуркус-B"



Hurkus. Фото с сайта tai.com.tr. Hurkus. Фото с сайта tai.com.tr.

ЦАМТО, 2 февраля. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) 30 января объявила о начале летных испытаний учебно-тренировочного самолета (УТС) "Хуркус-B".

После успешного завершения первого полета компания планирует продолжить испытания и проверку двигателей PT6A компании Pratt & Whitney Canada на различных режимах, а также авионики и других ключевых систем самолета.

После достижения запланированного налета в 90 часов самолет планируется передать ВВС Турции в середине 2018 года.

По заявлению президента и главного исполнительного директора TAI Темела Котиля (Temel Kotil), "Хуркус-B" был разработан специально для турецких Вооруженных сил на базе решений ранее созданного для использования в гражданском секторе УТС "Хуркус-A".

Как заявлено, "Хуркус-B" на 100 кг легче, быстрее, современнее и мощнее по сравнению с "Хуркус-A". В частности, кокпит и другие компоненты, включая катапультируемые кресла Martin-Baker, систему генерации кислорода и шасси разработаны по аналогии с реактивным самолетом. УТС оснащается легким коллиматорным индикатором LiteHUD компании BAE Systems в передней кабине, а также многофункциональными дисплеями во второй кабине.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт на разработку нового УТС "Хуркус" Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) заключил с TAI в марте 2006 года. Соглашение предусматривало разработку проекта, изготовление и поставку заказчику четырех опытных образцов для проведения испытаний.

Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSIK) 26 сентября 2013 года одобрил проведение с TAI переговоров о заключении контракта на серийное производство "Хуркус-B". 26 декабря 2013 года SSM подписал контракт на серийное производство двух версий УТС "Хуркус". Соглашение предусматривало производство 15 единиц "Хуркус-B", оснащенных усовершенствованным военным БРЭО национальной компании Aselsan, и опцион на поставку 40 дополнительных УТС. Контракт также включал разработку концептуального проекта вооруженной версии "Хуркус-C", предназначенной для ведения разведки и авиационной поддержки.

"Хуркус" планируется выпустить в трех версиях. Сертифицированная EASA базовая версия "Хуркус-A" предназначена для гражданского рынка. "Хуркус-B" оснащен военным пакетом БРЭО с бортовой ЭВМ и расположением приборов, сходным с истребителями F-16 и F-35. Вооруженный вариант "Хуркус-C" предназначен для выполнения задач разведки и авиационной поддержки и получит семь внешних точек подвески (по три на каждом крыле и одну подфюзеляжную) и сможет нести 3300 фунтов (1500 кг) боевой нагрузки.