Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Турецкая компания TAI приступила к летным испытаниям УТС "Хуркус-B"

05.02.2018 ЦАМТО 181 0
0
Понравилась новость?
 0
Hurkus
Hurkus. Фото с сайта tai.com.tr.

ЦАМТО, 2 февраля. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) 30 января объявила о начале летных испытаний учебно-тренировочного самолета (УТС) "Хуркус-B".

После успешного завершения первого полета компания планирует продолжить испытания и проверку двигателей PT6A компании Pratt & Whitney Canada на различных режимах, а также авионики и других ключевых систем самолета.

После достижения запланированного налета в 90 часов самолет планируется передать ВВС Турции в середине 2018 года.

По заявлению президента и главного исполнительного директора TAI Темела Котиля (Temel Kotil), "Хуркус-B" был разработан специально для турецких Вооруженных сил на базе решений ранее созданного для использования в гражданском секторе УТС "Хуркус-A".

Как заявлено, "Хуркус-B" на 100 кг легче, быстрее, современнее и мощнее по сравнению с "Хуркус-A". В частности, кокпит и другие компоненты, включая катапультируемые кресла Martin-Baker, систему генерации кислорода и шасси разработаны по аналогии с реактивным самолетом. УТС оснащается легким коллиматорным индикатором LiteHUD компании BAE Systems в передней кабине, а также многофункциональными дисплеями во второй кабине.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт на разработку нового УТС "Хуркус" Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) заключил с TAI в марте 2006 года. Соглашение предусматривало разработку проекта, изготовление и поставку заказчику четырех опытных образцов для проведения испытаний.

Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSIK) 26 сентября 2013 года одобрил проведение с TAI переговоров о заключении контракта на серийное производство "Хуркус-B". 26 декабря 2013 года SSM подписал контракт на серийное производство двух версий УТС "Хуркус". Соглашение предусматривало производство 15 единиц "Хуркус-B", оснащенных усовершенствованным военным БРЭО национальной компании Aselsan, и опцион на поставку 40 дополнительных УТС. Контракт также включал разработку концептуального проекта вооруженной версии "Хуркус-C", предназначенной для ведения разведки и авиационной поддержки.

"Хуркус" планируется выпустить в трех версиях. Сертифицированная EASA базовая версия "Хуркус-A" предназначена для гражданского рынка. "Хуркус-B" оснащен военным пакетом БРЭО с бортовой ЭВМ и расположением приборов, сходным с истребителями F-16 и F-35. Вооруженный вариант "Хуркус-C" предназначен для выполнения задач разведки и авиационной поддержки и получит семь внешних точек подвески (по три на каждом крыле и одну подфюзеляжную) и сможет нести 3300 фунтов (1500 кг) боевой нагрузки.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-16
F-35
Hurkus
Компании
Aselsan
BAE Systems
Pratt&Whitney
TAI

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы