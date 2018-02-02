В РВСН продолжается модернизация систем охраны
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Дежурный расчет РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
ЦАМТО, 2 февраля. Задача по охране военных объектов Ракетных войск стратегического назначения от несанкционированного проникновения для Командования РВСН традиционно является одной из приоритетных.
Для исключения подобных случаев в РВСН принимались и принимаются меры как организационного, так и технического характера.
Совершенствованию подготовки подразделений к решению задач противодействия терроризму и поддержанию готовности существующих автоматизированных систем охраны в РВСН уделяется большое внимание. Проводятся и экспериментальные исследования по модернизации систем, находящихся на вооружении РВСН. Кроме того, с целью совершенствования организации охраны объектов РВСН постоянно ведутся научно-исследовательские и опытно конструкторские работы по созданию перспективных образцов систем охраны.
Соединения СПУ, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс", оснащаются новейшими АСО, включающими в свой состав набор современных средств, повышающих надежность и готовность их к применению по назначению в любых условиях обстановки.
Работы по усовершенствованию систем физической защиты объектов РВСН проводятся исключительно военными специалистами с привлечением российских организаций. Устанавливаемое оборудование разрабатывается и производится только на российских предприятиях военно-промышленного комплекса. В ходе проводимых работ обеспечивается полное закрытие информации о конфигурации устанавливаемых охранных комплексов, принципах действия и алгоритмах их функционирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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02.02.2018
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