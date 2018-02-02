Военные гидрографы ОИС "Адмирал Владимирский" продолжают исследовательские работы в Индийском океане



Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».

Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

ЦАМТО, 2 февраля. Экипаж и военные гидрографы ОИС ВМФ России "Адмирал Владимирский" в ходе исследовательских работ в Индийском океане произвели 20 тыс. линейных километров маршрутного промера глубин за 50 суток дальнего морского похода.

Поход осуществляется по плану 2-й Международной экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. На текущий момент времени судном пройдено 12 тыс. морских миль.

"Непосредственно в районах Индийского океана с борта ОИС "Адмирал Владимирский" произведено свыше 90 гидрологических исследований солености и температуры воды при помощи гидрологических станций на глубинах до 1000 м, 360 метеорологических исследований и 1150 исследований работы радионавигационных систем для корректуры морских навигационных карт", – сообщил капитан ОИС Александр Пышкин.

В ходе работ используется исключительно российское исследовательское оборудование, которое показало себя с самой наилучшей стороны. Это новейший гравиметрический комплекс, модернизированный промерный эхолот НЭЛ-1000М, гидрологический зонд ОЛД-1, которые были установлены на Кронштадтском морском заводе перед выходом судна в экспедицию.

Экипажу судна "Адмирал Владимирский" и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.

Главная задача экспедиции, в которую отправился экипаж судна "Адмирал Владимирский", – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

ОИС "Адмирал Владимирский" 15 декабря вышло из Кронштадта. Экипаж судна совершил две исторические экспедиции за последние несколько лет, – кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом, по итогам 2017 года, гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.