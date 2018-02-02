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Четыре фрагмента "Союза-2.1а" обнаружены в Амурской области

05.02.2018 ТАСС 103 0
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Космодром Восточный. Архивное фото
Космодром Восточный. Архивное фото.
Источник: © Фото : Роскосмос

Их готовят к вывозу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Четыре фрагмента ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей 1 февраля с космодрома Восточный в Амурской области, обнаружены на границе Зейского и Тындинскго районов. Об этом в пятницу сообщила ТАСС глава администрации Дипкунского сельсовета Тындинского совета Галина Топор.

"Все четыре фрагмента ракеты специалистами Роскосмоса найдены на границе Зейского и Тындинского районов. Сейчас специалисты определяют точные координаты, чтобы начать их вывоз", - сказала ТАСС Галина Топор.

Третий по счету запуск с Восточного был произведен 1 февраля в назначенное время - 05:07 мск. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутники "Канопус-В" №3 и №4 и девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).
02.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
США
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Канопус-В
Компании
Роскосмос
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Восточный Космодром
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