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Корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" отработал оборону при атаках условного противника

05.02.2018 ТАСС 186 0
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БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото
БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В роли условного противника был гвардейский ракетный крейсер "Варяг"

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" на учениях в пятницу отработал оборону во время атаки условного противника, роль которого выполнил гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Об этом сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня моряки БПК "Адмирал Виноградов" совместно с флагманом Тихоокеанского флота гвардейским ракетным крейсером (ГРКР) "Варяг" в полигоне боевой подготовки провели учение по организации ведения боя одиночным кораблем. В ходе учения ГРКР, имитируя силы условного противника, атаковал противолодочный корабль. В свою очередь БПК, обороняясь, выполнил ряд маневровых действий и выставил активные помехи средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил Матвеев.

Кроме того, "Варяг" помог экипажу "Адмирала Виноградова" провести учения по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Во время этого эпизода использовались скоростные лодки кораблей и средства коллективного спасения. На переходе морем корабли отработали противовоздушную оборону, а тактический фон учения обеспечил противолодочный самолет Ил-38Н морской авиации ТОФ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ТОФ, теперь "Адмиралу Виноградову" предстоит провести боевые стрельбы по морской цели, которые пройдут на следующей неделе в Японском море.

Ранее в заливе Петра Великого экипаж "Адмирала Виноградова" совместно с экипажем штатного палубного вертолета Ка-27 провел тренировки по взлету и посадке винтокрылой машины на палубу при нахождении корабля на ходу и в дрейфе, а также отработал операцию по спасению человека из воды.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

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