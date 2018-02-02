Корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" отработал оборону при атаках условного противника
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БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
В роли условного противника был гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" на учениях в пятницу отработал оборону во время атаки условного противника, роль которого выполнил гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Об этом сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня моряки БПК "Адмирал Виноградов" совместно с флагманом Тихоокеанского флота гвардейским ракетным крейсером (ГРКР) "Варяг" в полигоне боевой подготовки провели учение по организации ведения боя одиночным кораблем. В ходе учения ГРКР, имитируя силы условного противника, атаковал противолодочный корабль. В свою очередь БПК, обороняясь, выполнил ряд маневровых действий и выставил активные помехи средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил Матвеев.
Кроме того, "Варяг" помог экипажу "Адмирала Виноградова" провести учения по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Во время этого эпизода использовались скоростные лодки кораблей и средства коллективного спасения. На переходе морем корабли отработали противовоздушную оборону, а тактический фон учения обеспечил противолодочный самолет Ил-38Н морской авиации ТОФ.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ТОФ, теперь "Адмиралу Виноградову" предстоит провести боевые стрельбы по морской цели, которые пройдут на следующей неделе в Японском море.
Ранее в заливе Петра Великого экипаж "Адмирала Виноградова" совместно с экипажем штатного палубного вертолета Ка-27 провел тренировки по взлету и посадке винтокрылой машины на палубу при нахождении корабля на ходу и в дрейфе, а также отработал операцию по спасению человека из воды.
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02.02.2018
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