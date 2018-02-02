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Севастопольский морской завод перейдет в федеральную собственность

05.02.2018 ТАСС 174 0
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Отмечается, что принятое решение будет способствовать ускорению интеграции предприятия в ОПК и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе в федеральную собственность. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на портале правительства.

"В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России", - говорится в справке к документу.

В пояснительной записке отмечается, что принятое решение будет способствовать ускорению интеграции предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

После вхождения Севастополя в состав РФ, завод стал филиалом Центра судоремонта "Звездочка", а Объединенная судостроительная корпорация начала масштабную модернизацию предприятия, целью которой является восстановление компетенций в судостроении, судоремонте и плавкраностроении.

Завод в настоящее время выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов российского флота, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Россия
Компании
Звездочка
Минпромторг РФ
ОСК
ПОЗИС
Севморзавод
Персоны
Медведев Дмитрий

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