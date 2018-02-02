Масштабный полевой выход войск РХБ защиты состоится в восьми регионах ВВО
|
|
Войска РХБЗ России.
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России
В нем примут участие более 3 тыс. человек
ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек примут участие в масштабном полевом выходе подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), который начинается в восьми регионах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.
"На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей стартует масштабный полевой выход подразделений войск РХБ защиты. К масштабному полевому выходу привлечено более 3 тыс. человек, задействовано около 700 единиц техники", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ВВО ТАСС пояснили, что полевой выход уже начинается и продлится более месяца.
За это время специалистам предстоит отработают радиационную, химическую и биологическую разведку местности, в том числе при движении на марше, с помощью разведывательных химических машин РХМ-6, взять пробы грунта и провести дозиметрический и химический контроль. Если будет обнаружен условно зараженный участок местности, военнослужащие обеззаразят его и с помощью Универсальных станций специальной обработки проведут специальную обработку для людей, вооружения и техники.
Также военным предстоит сдавать нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию высокоточному оружию и средствам разведки условного противника.
Подразделения аэрозольной маскировки будут прикрывать передвижения техники и людей с помощью дымовых машин ТДА-3. Они способны устанавливать различные типы завес, в частности горизонтальные и приподнятые, позволяющие обеспечить маскировку передвижения техники и личного состава при движении по мостам.
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.02.2018 Ядерная война с США: от Москвы ждут первого удара
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
24.01.2018 Ракеты счастливого человека
23.01.2018 Инженеры ЦВО показали образцы новейшей инженерной техники
22.01.2018 В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
22.01.2018 Своенравный "Бизон". Почему на бомбардировщике М-4 было сложно летать
22.01.2018 Инженеры ЦВО показали боевые возможности новейшей техники
16.01.2018 На колени!