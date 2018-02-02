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Масштабный полевой выход войск РХБ защиты состоится в восьми регионах ВВО

05.02.2018 ТАСС 187 0
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Войска РХБЗ России
Войска РХБЗ России.
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России

В нем примут участие более 3 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек примут участие в масштабном полевом выходе подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), который начинается в восьми регионах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.

"На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей стартует масштабный полевой выход подразделений войск РХБ защиты. К масштабному полевому выходу привлечено более 3 тыс. человек, задействовано около 700 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВВО ТАСС пояснили, что полевой выход уже начинается и продлится более месяца.

За это время специалистам предстоит отработают радиационную, химическую и биологическую разведку местности, в том числе при движении на марше, с помощью разведывательных химических машин РХМ-6, взять пробы грунта и провести дозиметрический и химический контроль. Если будет обнаружен условно зараженный участок местности, военнослужащие обеззаразят его и с помощью Универсальных станций специальной обработки проведут специальную обработку для людей, вооружения и техники.

Также военным предстоит сдавать нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию высокоточному оружию и средствам разведки условного противника.

Подразделения аэрозольной маскировки будут прикрывать передвижения техники и людей с помощью дымовых машин ТДА-3. Они способны устанавливать различные типы завес, в частности горизонтальные и приподнятые, позволяющие обеспечить маскировку передвижения техники и личного состава при движении по мостам.
02.02.2018
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