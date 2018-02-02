Командующим войсками и силами на северо-востоке России назначен контр-адмирал Юлдашев
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Прежний командующий объединением контр-адмирал Сергей Липилин стал заместителем командующего Черноморским флотом
ТАСС, 2 февраля. Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым командующим войсками и силами на северо-востоке России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).
"Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России. Прежний командующий объединением контр-адмирал Сергей Липилин стал заместителем командующего Черноморским флотом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР, окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, Военную академию Генштаба. Служил на Северном флоте, где прошел должности от командира группы до командира дивизии подводных лодок.
С 2009 года Юлдашев проходит службу на Тихоокеанском флоте, где занимал должности командира дивизии подводных сил, заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил, начальника штаба-первого заместителя командующего подводными силами ТОФ.
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02.02.2018
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