Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов



Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.

Источник: theaviationist.com Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.Источник: theaviationist.com

Воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщает в пятницу газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

Российские специалисты при этом провели одну инспекцию на территории иностранного государства - в США - в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.