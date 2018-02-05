Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
|
|
Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.
Источник: theaviationist.com
Воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщает в пятницу газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".
Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.
Российские специалисты при этом провели одну инспекцию на территории иностранного государства - в США - в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.02.2018 Гонка за Махом
05.02.2018 Электронное ГОЭЛРО для армии
05.02.2018 На фотонном переходе
05.02.2018 Ракетоносцы обретают новый облик
05.02.2018 "От депрессий и фобий": Су-27 лечит пилотов США
05.02.2018 Ядерная война с США: от Москвы ждут первого удара
05.02.2018 ВКС РФ в этом году получат более 100 самолетов и вертолетов, в прошлом году поставлено около 200
05.02.2018 Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года