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Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов

05.02.2018 ТАСС 186 1
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Су-27 ВКС
Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.
Источник: theaviationist.com

Воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщает в пятницу газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

Российские специалисты при этом провели одну инспекцию на территории иностранного государства - в США - в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
206
№1
05.02.2018 07:29
Это хорошо, хоть пилоты не будут засиживаться, всё же какой-то навык! Но и "друзьям" не надо давать расслабляться, регулярно делать облёты границ стран НАТО!
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