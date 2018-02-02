В Свердловской области прошли учения с участием расчетов комплексов С-300



ЗРК С-300. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Юрий Шипилов ЗРК С-300. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Юрий Шипилов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300ПС Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные на территории Свердловской области, успешно отразили воздушную атаку условного противника под Екатеринбургом, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Расчеты С-300 в рамках проверки боеготовности обнаружили, сопроводили и уничтожили три скоростные цели, которые имитировали сверхзвуковые самолеты МиГ-31 пермской авиабазы "Сокол", и одну низколетящую, которую имитировал вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее расчеты С-300 были подняты по учебной тревоге и совершили марш в позиционный район в Свердловской области, где заступили на боевое дежурство.