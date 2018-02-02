Корабли Тихоокеанского флота отработали морской бой



Корабли ВМФ России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Корабли ВМФ России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Экипажи большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера (ГРК) "Варяг" в рамках отработки курсовой задачи провели морской бой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

"Сегодня моряки БПК "Адмирал Виноградов" совместно с флагманом ТОФ ГРК "Варяг" в полигоне боевой подготовки провели учение по организации ведения боя одиночным кораблём. В ходе учения ГРКР, имитируя силы условного противника, атаковал противолодочный корабль. В свою очередь БПК, обороняясь, выполнил ряд маневровых действий и выставил активные помехи средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил Воскресенский.

Также флагман ТОФ обеспечил учения "Адмирала Виноградова" по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Были задействованы скоростные лодки кораблей и средства коллективного спасения.

На переходе морем корабли отработали организацию противовоздушной обороны. Тактический фон учения обеспечил противолодочный самолёт Ил-38Н морской авиации ТОФ.

Курсовая задача К-2 - это действия одиночного корабля в море по предназначению.